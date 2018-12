PARADORES 90 ÅR – HOTELLER BEVARER SPANSK KULTURARV

Gjennom årene er navnet Parador blitt kjent over hele verden som en spansk, internasjonal hotell-merkevare, som forbindes med førsteklasses hoteller i historiske bygninger. I 2018 kan Paradores de Turismo de España feire 90-års jubileum, de tilbyr opphold og god mat i vakre omgivelser, til en ofte usedvanlig behagelig pris.

Spanias Parador-hoteller tilbyr luksuriøse opphold i slott, borger, klostre og andre historiske bygninger. De rundt 100 eiendommene ligger spredt over hele landet, fra Galicia i nord, til Andalusia i syd. Kanariøyene og de to spanske enklavene i Nord-Afrika, Ceuta og Melilla, har også sine paradorer. Paradores de Turismo er en hotellkjede innen kultur- og naturturisme. De driver hoteller på ni World Heritage steder, over halvparten av hotellene ligger i historiske omgivelser, mens mange andre ligger i nasjonalparker og noen av Spanias vakreste naturområder.

Paradorene ble etablert av regjeringen i 1928 for å bruke inntektene av hotelldriften til å vedlikeholde bygningene, som ofte er en del av den spanske kulturarven. Allerede den gang ønsket de å øke turismen i og til Spania. De ønsket også å etablere virksomhet i vakre deler av Spania, med få økonomiske ressurser. Staten eier bygningene og står for driften. Mange ligger i små middelalderbyer og landsbyer.

Det første Parador-hotellet, Gredos, i den vakre middelalderbyen Ávila i Castilla y Leon, ble åpnet av kong Alfonso XIII i 1928. Ávila er kjent for kilometervis med festningsmurer som omkranser byen. 5-stjerners paradoren Hostal de los Reyes Catolicos i Santiago de Compostela, fra 1486, regnes som et av de eldste hotellene i verden i sammenhengende drift. Idag er det 94 paradorer, gjennomsnittlig antall rom er 65. Paradorene er kjent for høy standard og god service, de holder også ofte forbausende lave overnattingspriser, det er en del av filosofien at Paradorene skal være tilgjengelige for flest mulig.

Fra starten av har målsetningen til Paradores de Turismo de España S.A. vært å utvikle overnattingsvirksomhet basert på kvalitet og respekt for miljøet. Gjestene skal tilbys produkter og service som beskytter og respekterer omgivelsene.

48% av kjedens omsetning kommer fra restaurantene og barene, noe som er unikt i spansk hotellbransje. For å lykkes med dette, har de alltid fulgt samme oppskrift; å lage tradisjonelle retter fra de forskjellige regionene i Spania, bygge på gamle oppskrifter og løfte dem inn i det 21. århundre med kvalitetsprodukter. Ofte er restaurantene på Paradorene blant de beste i sin region og mange av kjøkkenteamene har mottatt nasjonale og internasjonale utmerkelser.

Bilde: Parador de Cardona

