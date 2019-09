PARK HOTEL VOSSEVANGEN HAR NORDENS BESTE VINKART

Park Hotel Vossevangen og Andre til Høyre i Oslo gikk til topps da Nordic Star Wine List of the Year ble delt ut i Stockholm søndag.

Park Hotel Vossevangen fikk gull i kategorien ”Grand Prix”, for beste vinkart i Norden, en pris de delte med PM & Vänner i Växjö.

– Park Hotel og PM & Vänner har vinkart som begynner å nærme seg legende-status. Ikke bare for bredden i utvalget, men også for at man kan finne enormt bra “value”. Vinelskere burde stå i kø for å drikke vin fra disse kjellerne, sier jurymedlem Arvid Rosengren, sommelierverdensmester 2016, han jobber i New York.

– Vi er veldig glade, nå har vi enda større forventninger å innfri, sier Francesco Marzola, Wine Director på Park Hotel Vossevangen.

Andre til Høyre tok pris for beste vinkart med syd-afrikanske viner.

– Syd-Afrika er en av de mest dynamiske vinprodusentene i verden og vinene som nå kommer fra landet er “stunning” i både kvalitet og mangfold. Takk til Andre til høyre for at dere løfter frem disse vinene fra den andre siden av jorden, sier Rosengren.

– Det å vinne beste syd-afrikanske vinkart i Norden er kjempegøy! Vi satte oss som mål tidligere i år å ha den beste syd-afrikanske vinlisten i Norge, og da å bli anerkjent på denne måten er veldig stort, sier Magnus Egerdahl Nørsett, co-founder på Andre til høyre.

Foruten Rosengren besto juryen av Paz Levinson (beste sommelier i Amerika 2015), Pascaline Lepeltier MS (Frankrikes beste sommelier 2018) og Raimonds Tomsons (Europas beste sommelier 2017). De hadde gått igjennom over 180 nordiske vinkart for å vaske frem vinnerne i ni kategorier.

Bilde: – Vi er veldig glade, nå har vi enda større forventninger å innfri, sier Francesco Marzola (nr. 2 fra venstre), Wine Director på Park Hotel Vossevangen.

Foto: Sophia Maule