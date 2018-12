PARK INN OSLO AIRPORT WEST HAR ÅPNET

Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West har nå åpnet dørene ved Norges største lufthavn. Dette er Radisson Hotel Groups tredje hotell på Gardermoen.

– Med åpningen av Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, kan vi nå tilby våre gjester tre hoteller på Norges største flyplass. Vårt mål er å gi gjestene minneverdige opphold, uansett om de besøker oss for et kort møte eller et lengre opphold, sier Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President for Radisson Hotel Group i Norden.

Hotellet har 233 komfortable gjesterom, i tillegg til restaurant, bar og fitnessrom.

Forretningsreisende kan glede seg over 12 moderne møte- og konferanselokaler. Med sin unike beliggenhet kun 3 kilometer fra Oslo Lufthavn, ligger alt tilrette for at reisende kan ha dagsmøter, eller lengre konferanser på hotellet.

Radisson Hotel Group har nå ni hoteller i Oslo-området og totalt 23 Radisson Blu og Park Inn by Radisson hoteller over hele landet.