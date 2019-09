PARMESAN-JUKS

I sommer ble det gjennomført en undersøkelse blant 199 restauranter og kaféer i Stockholm med temaet: Får gjestene det de betaler for? De tok for seg en rekke ingredienser, og mange ble jukset med. 30% av de som bestilte parmesan, fikk ikke parmesan, viser undersøkelsen.

Parmigiano Reggiano er den eneste osten med betegnelsen parmesan. Flere restauranter og butikker som tilbyr parmesan, feilinformerer om at andre oster enn Parmigiano Reggiano er parmesan. En fersk landsdekkende undersøkelse utført av Kantar i Norge, viser ganske overraskende at hele 70% av befolkningen bruker parmesan i matlagingen, men at bare 20% kjenner til at Parmigiano Reggiano er den eneste osten som kan betegnes parmesan.

Bare oster med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Parmigiano Reggiano» kan selges under betegnelsen «parmesan» i EU. Etter at EU besluttet at Parmigiano Reggiano-konsortiet skulle ha status som beskyttet opprinnelsesbetegnelse (PDO), går ostekonsortiet kraftig ut mot at begrepet «parmesan» brukes feilaktig, som betegnelse på oster som ikke er Parmigiano Reggiano.

Strenge regler

Det ble nylig kjent at Parmigiano Reggiano er det mestselgende PDO-produktet, med en årlig omsetning på 1,4 milliarder euro (NOK 14 milliarder) ved produksjon. I 2018 ble det produsert 3,6 millioner ostehjul, hvert hjul har en gjennomsnittsvekt på 40,5 kg.

For å få lov til å bruke betegnelsen «Parmgiano Reggiano PDO» må osten være laget etter strenge regler. For det første må den være produsert i opprinnelsesområdet (som omfatter provinsene Parma, Reggio Emilia, Modena og Mantova, på høyre side av elven Po, samt Bologna, på venstre siden av elven Reno – et areal på 10.000 km2).

Det beskyttede opprinnelsesområdet for Parmigiano Reggiano har et særpreg man ikke finner noe annet sted i verden. I produksjonen av Parmgiano Reggiano brukes det bare fersk melk som er produsert i det aktuelle området. Denne melken er spesiell og kjennetegnes av en unik og intens bakteriell aktivitet fra den lokale mikrobielle floraen. Denne er påvirket av miljøfaktorer, særlig fôr, gress og høy fra området, som utgjør det hovedsakelige næringsgrunnlaget for kuene som brukes i nettopp denne produksjonen.

Bilde: I 2018 ble det produsert 3,6 millioner ostehjul med Parmigiano Reggiano, hvert hjul har en gjennomsnittsvekt på 40,5 kg.