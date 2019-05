PETTER STORDALEN FIKK NHO REISELIVS HEDERSPRIS

Prisen ble delt ut av NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold under NHO Reiselivs årskonferanse på Stordalen-eide Clarion Hotel The Hub i Oslo tirsdag.

NHO Reiselivs Hederspris går til en aktør som har gjort en spesiell innsats for reiselivet.

«Petter Stordalen har i en årrekke skapt titusener av arbeidsplasser i reiselivet, både i Norge og i Sverige. Gjennom Nordic Choice Hotels, eier han over 190 hoteller og sysselsetter over 13.500 personer. Stordalen er en entreprenør med lidenskap for investeringer, men minst like viktig for ham er bærekraftig utvikling og det å skape et konsern som tar ansvar for fremtiden. Sosial bærekraft og mangfold er blitt et av Choice-hotellenes fremste varemerker. Stordalen er opptatt av å ha de beste hotellene å besøke, men også at hotellene hans skal være de beste å jobbe på. Som leder har Stordalen alltid verdsatt den menneskelige faktoren. I Choice-konsernet er det ikke rom for diskriminering og intoleranse, hverken basert på religion, legning eller kjønn. I stedet er Choice- og Stordalens verdier tuftet på samhold og troen på mennesker. Det gjør toppleder Stordalen til en svært verdig vinner av Hedersprisen.», skriver juryen i sin begrunnelse.

– Jeg deler prisen med alle de ansatte i selskapet, men mest av alt med Torgeir Silseth, sa Stordalen da han mottok prisen foran 600 deltagere på NHO Reiselivs årskonferanse tirsdag ettermiddag.

Torgeir Silseth er administrerende direktør i Nordic Choice Scandinavia, og har jobbet sammen med Stordalen i over 25 år.

Juryleder Kristin Krohn Devold peker på at Nordic Choice Hotels gjennom utradisjonelle rekrutteringsmetoder har gitt nye grupper muligheter på arbeidsmarkedet.

– Nye tilnærminger til rekruttering er ekstra viktig i en tid der utgiftene til uføretrygd og sosialhjelp stiger, og vi må få flere over fra utenforskap til lønnet arbeid. Petter Stordalen har i tillegg klart å skape en svært god bedriftskultur, og det er viktig for å få ned turnover og sykefravær, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Tidligere vinnere er Scandic Norge-direktør Svein Arild Steen-Mevold, hotellveteran Ina Utne, restaurantgründer Bjørn Tore Furset, hotelldirektør Terje Hansen, mesterkokk Bent Stiansen, hotellgründer Olav Thon og Sundvolden Hotell og Utvika Camping.