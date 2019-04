PIZZA-NASJONEN NORGE

Nordmenn elsker pizza og de fleste av oss spiser det flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov, på vegne av Peppes Pizza, som kartlegger nordmenns pizzavaner. Kun fire prosent nordmenn påstår at de ikke liker pizza.

Pizzaen har vært en folkefavoritt i Norge helt siden Peppes Pizza etablerte sine første restauranter her til lands på 70-tallet. Siden den gang har mange aktører kastet seg inn i kampen om pizzakundene, og for forbrukerne betyr det at valgene er endeløse, enten de ønsker seg frossenpizza, take-away, hjemmebakt eller restaurantpizza.

I undersøkelsen svarer hele åtte av ti at de i stor grad liker pizza. Spesielt populært er det blant de yngste. I aldersgruppen 18-39 år svarer hver tredje at de spiser pizza minst én gang i uken, og på spørsmål om hva de ville valgt om de måtte velge en middagsrett resten av livet, svarer like mange pizza. Hos Peppes er de ikke overrasket, og sier de har sett denne trenden lenge.

– Den yngste aldersgruppen velger først og fremst pizza når de skal kose seg litt ekstra, og da er pizza et relativt enkelt alternativ som smaker godt. Et annet litt artig funn i undersøkelsen, er at over tre av fire i den yngste aldersgruppen har spist pizza til frokost, så her snakker vi virkelig en lojal kundegruppe, forteller Espen Hoff, administrerende direktør i Peppes Pizza.