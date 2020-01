POPULÆR NORES VINMESSE

Nores vinmesse gikk av stabelen 21. januar i Bergen. Årlig møter rundt 270 innkjøpere fra Nores medlemsbedrifter avtaleimportørene for smaking og faglig utveksling.

Nores vinmesse er et svært populært arrangement for både medlemmer og leverandører. Medlemmenes store fokus på området, gjør at messen er en viktig arena for begge parter. I tillegg til importørene, var distributører og leverandører av kaffe og glass & utstyr tilstede, samlet deltok 25 leverandører.

To inspirasjonsforedrag om vin og brennevin åpnet messen:

Wendy Outhwaite, Britiske bobler

Wendy fortalte om den spennende britiske, musserende verden og delte av sin ekspertise som vinprodusent av det prisvinnende, musserende vinmerket “Ambriel“.

Steinar Jensen, Gin-trender 2020

Steinartok for seg trender innen gin. Gjennom sitt arbeide med brennevin og bartending hele sin karriere, rolle som World Ambassador for Nordic Gin House og faglærer på Beverage Academy, formidlet Steinar både inspirasjon og praktisk kunnskap.

Nores SA er en av Norges ledende innkjøpsorganisasjoner, med virksomhet i Norge og Sverige og et innkjøpsvolum på ca NOK 3 milliarder. Det er ca 1100 medlemsbedrifter i Nores, som består av profilerte hoteller og restauranter, og et mangfold av store og mindre enheter, kjeder og eiergrupperinger.