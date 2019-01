PRISDRYSS FOR PETTER STORDALEN OG NORDIC CHOICE

En stolt Nordic Choice Hotels-delegasjon kunne feire tre priser på årets Grand Travel Awards. Den prestisjetunge kåringen blir arrangert av bransjemagasinet Travel News, og juryen består av representanter fra reiselivet.

For tredje året på rad er Nordic Choice Hotels kåret til den beste hotellkjeden i Norden, mens det er niende året på rad de vinner prisen som beste hotellkjede i Norge. I tillegg ble Nordic Choice Hotels´ grunnlegger, Petter A. Stordalen (bildet), tildelt hedersprisen.

– Disse prisene dediseres de 16.500 medarbeiderne i selskapet, som hver eneste dag leverer over gjestenes forventninger. Det er på grunn av dem vi og jeg får æren av å motta disse prisene. Vi skal ikke bare ha de beste hotellene å besøke, vi skal også ha de beste hotellene å jobbe på. En gigantisk takk går derfor til hver og en av våre superhelter på våre hoteller, sier Petter A. Stordalen.

I løpet av 2018 kunne Nordic Choice Hotels ønske åtte nye hoteller velkommen. Åpningsprogrammet blir hektisk for Stordalen også i år; Allerede 31. januar åpner Quality Hotel The Mill i Malmö, og 7. mars byr Stordalen og Nordic Choice Hotels inn til fest i Oslo når Clarion Hotel The Hub gjenåpner, etter en totalforvandling fra det som var kjent som Clarion Hotel Royal Christiania.

– Alle vet at jeg elsker fester, og aller mest åpningsfester. Vi kommer til å by hele Oslo og alle som vil komme til byen på en feiring de kommer til å huske. Sammen med boutiquehotellet Amerikalinjen, som åpner i slutten av mars, og hotell og kunstattraksjonen i Bjørvika, Clarion Hotel Oslo, skal vi fortsette å skape hotellmagi som gjør at vi vinner priser som disse, sier Stordalen.