PRISDRYSS TIL SCANDIC NORGE

Nylig var det duket for prisutdeling under Scandics Leadership Conference i Stockholm. Blant 280 hoteller i hele Norden fikk Scandic Norge tre av ti priser, og kan dermed skilte med flest priser blant sine nordiske og europeiske kolleger i Scandic-kjeden.

– Dette er utrolig gøy. Vi er sprekkferdige av stolthet over våre medarbeidere som tar hjem prisen for Årets ansatt og Årets hotell. At housekeeping-avdelingen på Scandic Victoria i tillegg får prisen for Årets team, er helt fantastisk. Totalt 280 hoteller og 18.000 Scandic-ansatte i Norden er med i konkurransen, så dette er virkelig en stor anerkjennelse til våre ansatte i Norge, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Scandic Lillestrøm vant prisen Årets hotell. Hotellet åpnet på nyåret i fjor og har allerede rukket å bemerke seg både i byen og internt i hotellkjeden. I juryens begrunnelse er det spesielt hotellets innsats for å skape en inkluderende arbeidsplass som trekkes frem. Hotelldirektør på Scandic Lillestrøm, Jannicke Holmgreen Lorentzen, er svært stolt. Mye av æren gir hun til de ansatte.

– Det er med en stor porsjon stolthet og ydmykhet at vi mottok prisen. Jeg er utrolig takknemlig for mitt fantastisk team, som har vært med på å gjøre at Scandic Lillestrøm har vært en suksess fra dag én.

Frokostkokk Angela Ferar på Scandic Valdres ble kåret til Årets ansatt i Scandic, blant 18.000 medarbeidere. Hotelldirektør på Scandic Valdres, Berit Lunde, er svært stolt. – Dette var fortjent! Nylig ble Scandic Valdres kåret til fylkesvinner i den anerkjente konkurransen Twinings Best Breakfast, også kjent som det uoffisielle NM i hotellfrokost. Dette er mye takket være en fantastisk innsats fra Angela.

I tillegg fikk housekeeping-teamet på Scandic Victoria i Oslo prisen for Årets team. Vinnerteamet for prisen Årets team beskrives av juryen som et team som yter topp service til sine gjester. Hotelldirektør på Scandic Victoria, Ellen Ravnå, tror seieren skyldes et stort mangfold på teamet og et fantastisk samarbeid.