PRISDRYSS TIL SCANDIC

Torsdag kveld gikk reiselivets «Oscarutdeling», HSMAI-prisene, av stabelen på Scandic Fornebu. Scandic tok gull i kategoriene «Beste event» og «Sosialt ansvar» og fikk hederlig omtale i flere kategorier. Hotellkjeden kapret i tillegg de gjeve prisene for «Årets Unge Hotelier» og «Årets Unge Leder i Reiselivsbransjen”.

– Dette er virkelig en stor dag for alle i Scandic! Jeg er utrolig stolt og glad over hva vi har klart å få til i året som har vært. Å vinne flere prestisjefylte priser, i konkurranse med resten av aktørene i den norske reiselivsbransjen, er fantastisk. Det er spesielt gledelig at Scandic har en bedriftskultur som får frem så mange dyktige, unge talenter, sier Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge.

Under kåringen av reiselivsbransjens beste markedsførere, fikk Scandic gull i kategorien «Beste Event + IMC» for sin innsats under Arctic Race of Norway. I tillegg til hederlig omtale for kampanjen «Feel Grand» for Grand Hotel Oslo by Scandic, fikk hotellkjeden også anerkjennelse for prosjektet «Turn off the tap», der Scandic involverte alle sine 18.000 medarbeidere for å bli mer bærekraftig.

I kategorien ”Sosialt Ansvar” vant Scandic gull for sitt sterke engasjement for tilgjengelighet og inkludering. Gjennom prosjektet «Funkis take-over», har personer med nedsatt funksjonsevne fått være med å drifte Scandics hoteller. Målet har vært å ansette flere med nedsatt funksjonsevne og vise at mangfold er en styrke i arbeidslivet.

– At vi blir hedret i kategorien «Sosialt ansvar» betyr mye for oss. I Scandic brenner vi for å støtte lokalsamfunnet vi er en del av, og tilgjengelighet og inkludering er en av våre hjertesaker. At vårt engasjement blir lagt merke til og ikke minst at det vi gjør bidrar til å skape faktiske endringer i samfunnet, er vi utrolig stolte over, sier Tine Birkeland Westby, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic Norge.

Bilde: Markedsavdelingen i Scandic Norge