PS:HOTELL KNYTTER SEG STERKERE TIL NORDIC CHOICE

PS:hotell ble åpnet i 2011 som en arbeidstreningsarena i regi av OsloKollega. Nå har attføringsbedriften inngått et samarbeid med Nordic Choice Hotels og blitt omdøpt til PS:hotel by Nordic Choice. Relanseringen ble markert med gatefest på Vulkan, hvor byrådsleder Raymond Johansen sto for den offisielle tilknytningen, sammen med Petter A. Stordalen.

– PS:hotel by Nordic Choice symboliserer mye av det jeg tror på som forretningsmann. Vi har jobbet med mangfold og å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet i mer enn ti år. OsloKollega har lang erfaring med arbeidsinkludering og arbeidstiltak, og nå bidrar vi med systemer og kunnskap om hotelldrift. Det er vinn-vinn at menneskene som får arbeidserfaring på PS:hotel by Nordic Choice blir reell og etterspurt arbeidskraft for oss og andre i servicebransjen, sier Petter A. Stordalen.

Sammen med to private aktører, er Oslo kommune aksjonær i OsloKollega, og byrådsleder Raymond Johansen understreket viktigheten for kommunen å bidra til attføringsarenaer.

NAV-direktør Sigrun Vågeng deltok på markeringen med en dialog med Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, om hvordan man kan lykkes som en inkluderende arbeidsgiver i samarbeid med NAV.

PS:hotel by Nordic Choice består av 31 gjesterom, et lite møterom og restaurant. Gjennom NAV har man likevel til enhver tid rundt 40 ansatte som gjennomgår arbeidstrening, før de forhåpentligvis kommer i ordinært arbeid. Hittil i år er seks ansatte gått videre til fast jobb på andre hoteller i Nordic Choice Hotels.

OsloKollega er en av Oslos største arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedrifter.

PS:Hotell åpnet dørene i 2011.

Hotellet har ca. 40 arbeidsplasser gjennom NAV.

Hotellet har ca. 10 teamledere fra OsloKollega som fungerer som avdelingsledere.

I 2018 hadde Nordic Choice Hotels 1100 personer i praksis.

369 av disse fikk fast jobb etter endt praksisperiode.

Hittil i år har seks kandidater fra PS blitt ansatt hos Nordic Choice Hotels, og 17 er for tiden i praksis.

Kandidatene fra PS:hotell har til nå hatt 100 prosent ansettelsesrate hos Nordic Choice Hotels.