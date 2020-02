QUALITY HOTEL INNTAR VESTERÅLEN

Høsten 2021 åpner Quality Hotel Richard With på kaia i Stokmarknes. I samarbeid med Hotel Richard With AS skal Quality Hotel, som er en del av Nordic Choice Hotels, i løpet av halvannet år, bygge Vesterålens største hotell.

– Vi kunne ikke la sjansen gå fra oss da vi fikk høre om dette fantastiske hotellprosjektet i vakre Vesterålen. Reiselivet i regionen er i vekst og vi ser frem til å bidra med både senger, konferanselokaler og bar- og restauranttilbud. Med flott beliggenhet på kaia på Stokmarknes, ønsker vi å bli et positivt tilskudd i lokalmiljøet og bybildet. Når vi åpner dørene i 2021, skal Quality Hotel Richard With være en møteplass både for tilreisende turister og forretningsfolk, og ikke minst lokalbefolkningen på Stokmarknes, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Lokalisert i spektakulær natur i øyriket Vesterålen tett på Lofoten, vil det nye hotellet bli et viktig bidrag til turismen, lokalbefolkningen og næringslivet i Nordland. Hotellet vil også bli nærmeste nabo til det nye Hurtigrutemuseet som er under bygging.

– Vi i Hotel Richard With er svært glade over samarbeidet med Quality Hotel og Nordic Choice Hotels. Først og fremst deler vi mange av de samme verdiene der mennesker, inkludering og det å være en støttespiller i lokalsamfunnet står i fokus. Merkevaren Quality Hotel er dessuten helt i samsvar med våre egne tanker om konsept og drift for gjester og lokalbefolkning. Sammen skal vi bygge et hotell på Stokmarknes i verdensklasse. Quality Hotel Richard With kommer til å bli et fyrtårn i reiselivet i Vesterålen, sier Yngve Skog Rodal, prosjektleder og hotelldirektør. Skog Rodal har tidligere jobbet 19 år i Hurtigruten, sist som ansvarlig for Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip.

Byggestart er planlagt til mai 2020, ferdigstillelse og storslått åpning er planlagt til høsten 2021. Quality Hotel Richard With blir det fjerde hotellet Nordic Choice Hotels har i Nordland. Hotellet blir en del av franchiseporteføljen til Quality Hotel, som allerede teller 21 hoteller i Norge, Sverige og Danmark

– Vi gleder oss enormt til å ønske dette fantastiske hotellet velkommen til Quality Hotel-familien. Stokmarknes og Vesterålen er utrolig spennende destinasjoner med kjempepotensiale og vi ser frem til å ta en enda sterkere posisjon med Quality Hotel i Nord-Norge, sier Katri Inkerø, franchise & prosjektdirektør i Quality Hotel.

Hotellet får 153 rom og 5 suiter, restaurant, lobbybar og konferansefasiliteter. Byggherre og eier er Hotell Richard With AS.