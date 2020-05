RADISSON BLU I TROMSØ, TRONDHEIM OG STAVANGER KLARE FOR GJENÅPNING

Hotelldirektør Tone Hansen ved Radisson Blu Royal Garden Hotel.

2. juni gjenåpner Radisson Blu Hotel i Tromsø, Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim og Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger dørene, etter å ha vært midlertidig stengt. Hotellene har implementert Radisson Hotel Groups oppdaterte og omfattende renholds- og hygieneprogram for å sikre gjestenes, medarbeidernes og samarbeidspartnernes sikkerhet og trygghet.

– Våre strenge rutiner for renhold og hygiene har blitt oppdatert og skjerpet, og vi gleder oss veldig til å ta imot gjester og medarbeidere. Vi har blant annet større avstand mellom gjestene, hyppigere rengjøring og stasjoner med hånddesinfisering, for å sikre at gjestene får et trygt og godt opphold hos oss, sier hotelldirektør Tone Hansen ved Radisson Blu Royal Garden Hotel.

De nye retningslinjene inkluderer stasjoner for hånddesinfisering ved inngangene, forbedret og dokumentert rengjørings- og desinfeksjonsfrekvens, sosial distansering i alle områder av hotellene, inkludert i møterommene, opplæring av de ansatte i lokale helsemyndigheters- og Verdens helseorganisasjons anbefalinger og retningslinjer, standarder for matsikkerhet, samt omfattende opplæring og oppfølging av personalet.

Radisson Blu Royal Garden Hotel har vært midlertidig stengt i en periode, mens søsterhotellet på flyplassen har holdt åpent. Nå gleder hotelldirektøren seg til å ønske gjestene velkommen også til sentrumshotellet.

– Vi gjenåpner nå dørene, men holder restauranten midlertidig stengt en periode fremover. Vi følger myndighetenes retningslinjer og serverer derfor ikke frokostbuffet inntil videre, men serverer heller frokost til gjestene i takeaway forpakninger, sier hotelldirektør Tone Hansen.

Radisson Blu Atlantic Hotel er nå også klar til å åpne dørene. – Vårt mål er alltid å gi gjestene best mulige opphold, og nå har vi forbedret våre hygiene- og renholdsrutiner ytterligere, slik at gjestene skal kunne være trygge og sikre når de besøker oss – samtidig som de får den gode hotellopplevelsen. Jeg gleder meg til å ønske alle gjestene velkommen tilbake, sier hotelldirektør Reinout Engel. Han har jobbet ved hotellet i en årrekke og har nylig tatt over som hotelldirektør, etter at Jens Brandin flyttet til København for å lede Radisson Collection Royal Copenhagen Hotel.

Radisson Blu Atlantic Hotel holder restauranten stengt inntil videre. Gjestene vil få servert frokost i ferdigpakkede poser eller som takeaway.

Hos Radisson Blu Hotel Tromsø er hotelldirektøren vant til at hotellet fylles med utenlandske turister gjennom hele året. Nå håper, og forventer, han at nordmenn skal besøke hotellet flittig i månedene fremover. – Vi forventer at flertallet av sommergjestene blir norske gjester som velger å besøke hotellet som del av sin Norgesferie, sier hotelldirektør Aart Niemans.

Radisson Blu Hotel i Tromsø serverer gjestene frokost ved bordet, eller som takeaway. Yonas Pizzeria & Rorbua pub holder åpnet for gjestene, samtidig som de følger myndighetenes retningslinjer.