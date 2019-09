RADISSON HOTEL GROUP VIL EKSPANDERE

Radisson Hotels er blitt del av en raskt voksende global reiselivsgigant, kinesiske Jin Jiang. Det kan gi enorme muligheter for videre ekspansjon og investeringer i selskapet, sier Ronald Smithjes (bildet), regiondirektør Norge, Danmark og Island for Radisson Hotel Group.

Radisson Hotels har i dag 19 Radisson Blu og fire Park Inn by Radisson hoteller i Norge, de har mistet noen hoteller de siste årene. For tiden har de kun ett nytt hotell i pipelinen, pluss et nybygg på Oslo Plaza, men er åpne for interessante muligheter hvis det er grunnlag for lønnsom drift. – Radisson er den eneste virkelige internasjonale hotelloperatøren i Norge, det gjør også at vi tiltrekker seg dyktige bransjefolk som er interessert i en internasjonal karriere, sier Ronald Smithjes.

Hvordan har dette året vært for Radisson Hotels i Norge?

– Så langt har 2019 vært et godt år for våre hoteller i Norge, men det er lokale forskjeller. Oslomarkedet er noe urolig på grunn av den store, nye kapasiteten som er kommet i det siste halve året. Men når det tas i betraktning, har det ikke vært noe dårlig første halvår for våre Oslohoteller. Mange av mine kolleger var bekymret for kapasitetsøkningen i Oslo, på kort sikt er det bekymringsfullt, men på lang sikt vil markedet absorbere kapasitetsøkningen. Det har vi sett i mange andre byer også.

Vestkysten, særlig Stavanger, og også Trondheim og Tromsø, gjør det meget bra for tiden. Stavanger er sakte men sikkert på vei tilbake, der har vi etter 1.oktober kun ett hotell, Radisson Blu Atlantic, som nylig ble renovert for NOK 465 millioner, et av våre beste hoteller i Norden. Vi trenger ikke nødvendigvis mer enn ett hotell i Stavanger, om det ikke dukker opp en spesielt interessant mulighet.

Hvilke nye hoteller har dere i pipelinen for Norge?

– Vi får vårt første Radisson Red hotell på Økern i Oslo. Det skal åpne i 2021 med 224 rom. Vårt nyeste hotell i Norge er Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, som åpnet like før årsskiftet. Dette er vårt tredje hotell på Oslo Lufthavn og drives på en franchiseavtale med Norlandia.

Det har vært snakket lenge om en utbygging av Oslo Plaza, hvor langt er planene kommet?

– Sammen med Wenaasgruppen har vi planlagt utbyggingen, byggearbeidene vil starte neste sommer. Det skal settes opp et helt nytt bygg med 335 rom ved siden av Plaza og byggearbeidene vil ta nærmere to år. Dagens hotell vil ikke bli så mye påvirket av byggearbeidene, så vi regner med å kunne drive hotellet, stort sett som vanlig.

Er det noen steder i Norge dere ikke er representert i dag, der dere ønsker å komme inn?

– Det er ikke noen steder som peker seg spesielt ut. Jeg synes vi er godt representert i byer og på lufthavner på det norske marked. Vi er jo et internasjonalt hotellselskap, så vi trenger ikke være tilstede på mange mindre steder, som for eksempel Scandic. Størrelsen på byene er ikke avgjørende for etablering, det må naturligvis være en viss trafikk, men det viktigste er at kontraktene er slik at det er lønnsomt.

Radisson Hotels ble nylig kjøpt av det kinesiske selskapet Jin Jiang International, har det noen betydning for den daglige drift hos dere?

– Ikke for den daglige drift, men jeg tror dette gir oss enorme muligheter, ikke minst fordi de har en sterk økonomi og kan investere i utvikling av selskapet. For tiden investerer vi stort i utskiftning av vår IT-teknologi, både kundehåndterings og hotel management systemene skal integreres om kort tid, dette systemet blir oppe på de første hotellene allerede i løpet av året. Det kommer til å bli en ”game changer”. Jin Jiang er i dag en global hotellgigant med en portefølje på mer enn 9500 hoteller og 970.000 rom. Vi skal nå samkjøre dette med vårt eget lojalitetssystem, Radisson Rewards, noe som vil åpne fantastiske muligheter. Hele Europa vil få flere kinesiske turister og vi vil ligge litt foran konkurrentene i kampen om disse gjestene når det tar av for alvor.

Hvordan ser du på utsiktene for det norske markedet fremover?

– Jeg synes det ser meget positivt ut. Internasjonal turisme øker og Avinor jobber godt med flere direkteruter og utbygging av lufthavner. Globalt sett er de nordiske land en uutforsket del av verden, som mange vil være interessert i å besøke.

Sett fra Radisson Hotels, tyder alt på at vi vil ekspandere vår virksomhet her i årene fremover. Vi har også brukt de siste årene på å renovere våre hoteller, slik at de har toppstandard og vi har også ytterligere forbedret vårt servicenivå, slik at gjestene skal få de aller beste opplevelsene når de besøker oss. Så vi gleder oss til å ønske enda flere gjester velkommen i fremtiden.

