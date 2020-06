REDUSERT SERVERINGSMOMS VIL HJELPE BRANSJEN MEST

Festningen er en av Fursetgruppens nærmere 30 serveringssteder i Oslo-området.

Fursetgruppen, et av landets ledende selskaper innen restaurantdrift, har, som resten av bransjen, vært gjennom noen tøffe måneder. De driver nærmere 30 restauranter, kantiner og selskapslokaler i stor-Oslo, med over 500 kokker, servitører, hovmestere og andre medarbeidere.

Privatmarkedet har løsnet, men det tar tid før de store arrangementene er tilbake, sier adm. dir. Gjøran Sæther.

Er alle restaurantene deres kommet i drift igjen nå?

– Nå er det hyggelig å kunne ta inn ansatte igjen, og ikke minst kunne ønske gjester velkommen, dette har vært en mørk periode for bransjen. De fleste av våre restauranter åpnet i begynnelsen av mai, men MEET Ullevål, Konserthuset, Grilleriet og Gamle Logen, som brukes til større arrangementer, vil trolig være stengt ut sommeren.

Hvordan er det med innbooking fremover?

– Vi ligger naturligvis langt bak budsjett og fjoråret, men samtidig må vi være glade for at folk igjen er begynt å gå ut og spise. Uteserveringene våre har hatt veldig godt besøk de siste ukene. Det var mye familier og venner til å begynne med, etterhvert er det også begynt å løsne litt på forretningsmarkedet, det kommer bookinger fra forskjellige bedrifter for mindre antall gjester. Vi har naturligvis mindre i ordrebøkene enn vanlig på denne tid av året, der det svikter mest er store events, sommefester, bryllup og lignende. Det meste av dette er blitt avbooket eller flyttet, så er det mange som er avventende og ser hva som skjer etter sommeren.

Opplever dere at smittevernreglene er hensiktsmessige?

– Smittevernpåbudene kan være vanskelige for mange, vi er heldige fordi vi stort sett har store restauranter, vi kan fortsatt ta imot veldig mange gjester med smittevernbegrensningene, det er ikke begrensninger på antall personer i restauranten så lenge vi kan ha minst 1 meter mellom bordene. Det betyr at vi stort sett kan dekke for 70-80 prosent av normal kapasitet. I og med at markedet ikke er ordentlig tilbake, har ikke dette vært noe problem, bortsett fra i pinsehelgen, da vi kunne ha tatt imot langt flere gjester hvis vi hadde kunnet dekke litt tettere. Likevel regner vi med at vi ikke får mer enn rundt 40 prosent av omsetningen i forhold til samme periode i fjor, på de stedene vi har åpnet.

Hva synes du generelt om regjeringens tiltak for å støtte reiselivet, er de tilstrekkelige?

– Alle ønsker seg jo mer, men kontantstøttepakken for næringslivet har gitt et godt bidrag. Vi skulle likevel ønske at det var litt flere incentiver for å øke omsetningen, som for eksempel å redusere serveringsmomsen, slik at vi ville fått litt mer marginer å gå på. Ordningen med lønnstilskudd virker foreløpig ikke godt nok, det må litt sterkere lut til for at det skal lønne seg for oss å ta inn folk igjen. En redusert serveringsmoms, fra 25 til 15 prosent, hadde hjulpet betraktelig, for at vi skal greie å komme oss likviditetsmessig godt igang igjen.

Hvordan tror du 2020 blir for restaurantbransjen?

– Det er fortsatt tidlig å spå. Vi ser at mange arrangementer er flyttet til neste år, det er jo hyggelig å ha en stor ordrereserve. Vi er veldig spente på hvilke restriksjoner som skal gjelde fremover, kan Operaen, Konserthuset og Folketeateret fylles opp igjen, og ikke minst Ullevål, så vil det bety veldig mye for oss. Hvis vi kan ta imot flere gjester på arrangementer, vil det også ha svært mye å si for eksempel for sene sommerfester og brylluper utover høsten. Dessuten vil været som vanlig spille en stor rolle for oss, fra nå av og frem til september.

Vi mister jo de fleste utenlandske gjestene i sommer, men hvis vi da får flere norske, kan det være positivt. Nordmenn bruker vanligvis mer penger på restaurant enn utlendinger, men det skyldes også at det norske forretningsmarkedet bruker mye penger. Likevel er vi avhengig av å få utenlandske gjester, så vi håper grensene til flere land kan åpnes snart.

