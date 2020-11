REGJERINGEN MED POTENSIELL GAVEPAKKE TIL WIZZ AIR OG RYANAIR

Regjeringen har bestemt seg for å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte. I de aller fleste land i Europa har myndighetene de siste månedene tilført sine nasjonale flyselskaper store beløp, for at de skal kunne opprettholde driften. Sverige og Danmark har tilført sitt flyselskap, SAS, SEK 11 milliarder, nok til at de greier å holde seg i luften, og om nødvendig vil de ganske sikkert øke overføringene. Den tyske regjering har tilført Lufthansa 6 milliarder euro (NOK 65 milliarder) for å rekapitalisere selskapet. KLM har fått 3,4 milliarder euro (NOK 37 milliarder) i lån og garantier fra den nederlandske regjering, mens Air France har fått 7 milliarder euro (NOK 76 milliarder) fra den franske.

Luftfarten binder Norge sammen, på samme måte som jernbanen gjør det i landene på kontinentet. Norwegian er med på å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året. Det er av den største betydning for infrastrukturen i Norge at Norwegian kan opprettholde flyrutetilbudet til konkurransedyktige priser. For norsk reiseliv er Norwegians direkteruter en forutsetning for at overnattingsbedrifter og attraksjoner skal kunne overleve, mange steder. Norwegian fraktet nær 1,5 millioner utenlandske reisende til Norge i 2019.

Hvis regjeringen Solberg trekker ut proppen for Norwegian nå, vil det være en gavepakke til selskaper som Ryanair og Wizz Air.

Enda verre for norsk reiseliv

Norwegian taper mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden, og kan ikke greie å fly videre uten at de får tilgang til betydelige nye ressurser. Dersom hele Norwegians flytilbud forsvinner, vil det gjøre en svært vanskelig situasjon for norsk reiseliv enda verre.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet, og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian har 2300 medarbeidere i Norge, i tillegg til flere tusen Norwegian-kolleger i utlandet.

Siden coronakrisen rammet luftfarten verden over i mars, har Norwegian gjennomført en betydelig finansiell restrukturering og blant annet konvertert 18 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. Ved inngangen av året lå det an til tidenes beste sommer for selskapet.

– Vi kunne tydelig se resultatene av arbeidet med å snu vekst til lønnsomhet som ble startet tilbake i 2018. Med ytterligere støtte for å hjelpe Norwegian gjennom en krise uten sidestykke for luftfarten, ville vi kommet ut på den andre siden som et mer bærekraftig og slankere flyselskap, med ny struktur og bedre drift. Uten støtte er veien videre brått blitt mye vanskeligere, men vi skal gjøre alt i vår makt for å komme gjennom krisen, både med tanke på våre hardtarbeidende kolleger – våre «Red Nose Warriors» – og kundene våre, sier konsernsjef Jacob Schram