REGJERINGENS NYE SMITTEVERNTILTAK VIL SLÅ KNOCKOUT PÅ NORSK REISELIV

Statsminister Erna Solberg har presentert regjeringens nye, drastiske tiltak for å bekjempe coronasmitten i Norge. Alle oppfordres til i størst mulig grad holde seg hjemme og såkalte unødvendige innenlandsreiser bør unngås.

Blant de nye tiltakene vil disse spesielt berøre reiselivet.

* Nasjonal regel om maks 50 deltagere på konferanser hvor ikke alle sitter i

fastmonterte seter. I lokaler med fastmonterte seter er maksantallet fortsatt 200 stk.

* Nasjonal regel om antallsbegrensning på maks 20 deltagere på private

arrangementer innendørs, på offentlig sted som på restauranter eller i leide lokaler.

Eksempelvis seremonier, begravelser, vennesamlinger, bryllup, eller

idrettsarrangementer.

* Nasjonal regel om skjenkestopp kl. 24.00. Nasjonal regel om å ikke slippe inn nye

gjester etter kl. 22.00. Tiltaket trer i kraft kl. 24.00 natt til lørdag 7. november.

* Nasjonalt råd om å ha sosial aktivitet bare med de man bor sammen med, unntatt

på jobb. Unngå kollektivtransport i storbyer (se lokale regler).

* Nasjonalt råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som

vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres

uten kontakt med andre, er unntatt.

NB! Det er fortsatt ikke begrensning for antall gjester i en restaurant, såfremt det ikke er et arrangement eller privat sammenkomst. Dette forutsetter selvsagt at gjeldende smitteverntiltak ivaretas.

Adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at nye retningslinjer for samlinger og anbefalinger om mindre sosial aktivitet, vil ramme alt av restaurant og uteliv, og hele hotellnæringen:

– De nye tiltakene fra regjeringen setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars. Belegget i hotellbransjen, spesielt i storbyer som Oslo, har vært nede på 25 prosent av normalen, og restaurant- og utelivsbransjen opplever et ras av avbestillinger. Den situasjonen vil nå bli enda mer dramatisk.

Utenlandsmarkedet er borte, og med de nye nasjonale restriksjonene, er det nær kroken på døra for mange, særlig innen restaurant og uteliv. Nye tiltak som påbud om munnbind på serveringssteder og oppfordringen om å minimere antallet en har sosial omgang med, får dramatiske konsekvenser for de som lever av at folk samles, sier Krohn Devold.

– Dette kan bli dødsstøtet for norsk reiseliv, dersom det ikke kommer massive hjelpepakker raskt. Det handler om jobbene til 170.000 mennesker, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, til VG.

Skjenkestoppen trer i kraft 7. november. Resten av de nasjonale tiltakene iverksettes natt til mandag 9. november.