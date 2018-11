REISELIVS-DESIGNPRIS TIL STORDALEN

Under den europeiske kåringen AHEAD, the Awards for Hospitality, Experience and Design, ble Petter A. Stordalen tildelt pris for sitt “enestående bidrag” for design innen reiselivsbransjen.

Petter A. Stordalen er tildelt den europeiske AHEAD-prisen for “Outstanding Contribution”, til fremming av design innen reiselivsbransjen. Prisen gis hvert år til en enkeltperson.

– Det er en ære å motta denne prisen, men først og fremst er det fantastisk at våre hoteller vekker oppmerksomhet også utenfor Norden. Vi vet at vi bruker langt mer på hotellene enn våre konkurrenter, men priser som denne, viser at vi får igjen for det. For ved å smykke hotellene med eksklusiv kunst og design, tror vi at våre gjester både inspireres og stimuleres på en måte de vil huske, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet har valgt å satse på en gruppe med frittstående hoteller som The Thief, Christiania Teater, At Six og Hobo, under paraplyen Nordic Hotels & Resorts. Neste år får de en tilvekst i Oslo, når det tidligere hovedkvarteret til Den norske amerikalinje vekkes til nytt liv som hotellet Amerikalinjen.

– Amerikalinjen vil gi Oslo et hotellprodukt som store europeiske byer vil misunne oss. Med 122 gjesterom, restauranter og barer, blir det et boutiquehotell som vil endre hele miljøet ved Oslo sentralstasjon. Det er noe av det som motiverer oss. Å tilføre ny verdi og forbedre våre omgivelser, samt å bygge bygg som står seg for ettertiden. I Oslo gleder vi oss også enormt til transformasjonen av Sommerro på Solli plass, men også i København satser vi stort med et signalhotell i den gamle sentralpostbygningen, forteller en engasjert Stordalen.

De nye hotellene kan fort føre til nye priser. Ombyggingen av det tidligere hovedkvarteret til Oslo Lysverker på Solli plass, er alene estimert å koste to milliarder kroner. Prosjekter som dette legges merke til også utenfor landegrensene.

– Valget av Petter Stordalen som årets mottager verdsetter hans kreative rolle i de mange vellykkede livsstilsbyggene i portfolioen til Nordic Hotels & Resorts. Juryen trakk også frem hans utrolige energi, teft som entreprenør og etiske tilnærming til bransjen, som har gitt ham muligheten til å bygge Nordic Choice Hotels til et av de største hotellkonsernene i Nord-Europa, sier Matt Turner, grunnlegger av AHEAD og sjefsredaktør for Sleeper Magazine.