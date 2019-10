REISELIVSPRISEN 2019 TIL UNDERVANNSRESTAURANTEN UNDER

Sørlandsrestauranten Under er en av nykommerne i reiselivs-Norge, men har i løpet av kort tid imponert gjester fra inn- og utland, så vel som reiselivsnæringen selv. Nå har de blitt tildelt Reiselivsprisen 2019 av Innovasjon Norge.

– Vi har jobbet dag og natt, og det å vinne i dag viser at det vi har gjort er riktig, sier Gaute Ubostad. Sammen med familien er han takknemlig for at Innovasjon Norge og reiselivsbransjen har heiet på prosjektet fra starten av.

Hvert år deler Innovasjon Norge ut Reiselivsprisen til en person, bedrift eller nettverk, som har introdusert en nyskapende reiselivsopplevelse, eller videreutviklet en eksisterende reiselivsopplevelse, på en innovativ måte. Opplevelsen skal ha bidratt til reiselivsbedriftens suksess og hatt en positiv innvirkning på Norge som reisemål.

I år valgte juryen å gi Reiselivsprisen til Under, under Innovasjon Norges årlige arrangement «Kickoff reiseliv» i Oslo. Vinneren av årets pris holder til i Spangereid ved Lindesnes – og har i løpet av sin relativt korte eksistens, allerede satt både sitt eget lokalmiljø og Sørlandet på kartet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen på vegne av Innovasjon Norge.

– Under er en totalpakke som byr på en unik opplevelse, innovativ arkitektur og lokale matopplevelser i verdensklasse. Dette er et bærekraftig reiselivsprodukt Norge med rette kan være stolt av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vinneren av Reiselivsprisen mottar diplom, deltagelse på neste års Norwegian Travel Workshop (NTW) i Trondheim og 250.000 kroner. De to øvrige finalistene, som i år var Foldvik Familiepark og Hvitserk of Norway, mottar hver 50.000 kroner og fri deltagelse på NTW.

– Det var tre flotte finalister til Reiselivsprisen 2019. Under, med sin ekstraordinære karakter, er et flaggskip som kommer lokalmiljøet, regionen og Norge som reisemål til gode. I disse tider hvor vi er opptatt av å skape reiselyst til Norge gjennom hele året, er reiselivsprodukter som dette avgjørende. Et besøk til Under en novemberkveld kan være vel så spennende som midtsommers. Både Foldvik Familiepark og Hvitserk of Norway er også flotte representanter for norsk reiseliv – som vi håper og tror vil fortsette å satse for fullt i årene som kommer, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.