REISENETTSVINDEL FOR MILLIARDER

The American Hotel & Lodging Association (AHLA) har foretatt undersøkelser som viser en sterk økning i online booking-svindel og falsk markedsføring, som villedende reisenettsider står bak. 23 prosent av publikum som ble spurt i undersøkelsen svarte at de hadde blitt villedet av tredjeparts reiseselgere på telefon eller online. Svindelaktige og villedende hotellbookinger kom opp i enorme $5,7 milliarder (NOK 520 milliarder) bare i 2018.

– Tallene vi ser i denne undersøkelsen er helt uakseptable. Forbrukerne blir svindlet for milliarder av dollar hvert år, sier Chip Rogers, president og CEO i AHLA. – Tredjeparts nettsider som gir seg ut for å være hotellnettsider og callsentre, men som ikke har noe med hotellene å gjøre, koster forbrukerne tid og penger. Denne nye undersøkelsen viser hvor stort problemet med svindelaktig markedsføring er på noen OTA-nettsider.

1 av 4 forbrukere som booket hotell gjennom en tredjepartsoperatør, svarte at de fikk problemer med reservasjonen. Over 40% av forbrukerne svarte at de var overrasket når de søkte på nettsidene til Trivago, Kayak, Expedia, Orbitz, Hotels.com, Travelocity, Booking.com og andre, at de egentlig kun sammenlignet tilbudene fra to selskaper, Expedia og Priceline, som sammen kontrollerer 95% av nettreisemarkedet.

AHLA oppfordrer forbrukerne til å ta seg tid når de booker hotell online, benytter seg av lojalitetsprogrammer og booker direkte med hotellet, eller et kjent reisebyrå.