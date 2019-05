REKORD-ETTERSPØRSEL ETTER UTLEIEHYTTER

Norgesferie er superpopulært blant europeiske hytteturister denne sommeren, viser ferske bookingtall. Tyskerne topper bestillingslistene.

– Etterspørselen etter utleiehytter i Norge er på rekordnivå. Bestillingene for sommeren ligger seks prosent høyere enn på samme tid i fjor, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største utleier av ferieboliger. Den norske porteføljen er på mer enn 1500 hytter, og disse ligger i år an til å bli besøkt av over 50.000 turister.

– Hytteturismen inn til Norge har økt kraftig de siste ti årene, men i 2017 og 2018 flatet etterspørselen ut. Nå er vi tilbake på nivået fra det foreløpige toppåret 2016. De siste par – tre ukene har antall bookinger eksplodert, sier Buen.

Hordaland og Sørlandskysten er mest populært, etterfulgt av Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hytteturister som ønsker seg til fjells velger oftest Buskerud, men blant Novasols gjester ønsker de fleste seg til sjøen i sommerhalvåret.

Tyskerne utgjør den klart største gruppen gjester, og står for drøyt halvparten av bestillingene. På de neste plassene følger nederlendere og dansker.

– Det er allikevel svenskene som står for den største etterspørselsveksten så langt i 2019, med tyskere og dansker hakk i hæl, sier Buen.

Også belgiere, polakker, sveitsere og tsjekkere er godt representert på bestillingslistene.

Flere på mini-ferie

Det mest vanlige er at gjestene leier hytta for én uke, men flere enn før booker nå også for kortere opphold enn dette.

– Vi ser en økning på 16 prosent for mini-ferier. En forklaring kan være at turistene kombinerer hytteferien med andre ting, for eksempel å besøke flere norske destinasjoner, enten med bil eller offentlige transportmidler.

Pia Buen mener dette viser at det er positiv sammenheng mellom økt hytteutleie og samlet turistomsetning.

– Novasol ønsker selvsagt flest mulig utleiedøgn. Samtidig synes vi det er flott at gjestene gjør maksimalt ut av oppholdet i Norge, og bidrar til at turistnæringen samlet får en god sesong.

