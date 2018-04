REKORDDELTAGELSE PÅ NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP I STAVANGER

Neste uke går startskuddet for Norwegian Travel Workshop (NTW) i Stavanger, hvor rekordmange norske reiselivsaktører møter turoperatører fra hele verden. – Norge er i vinden, og deltagelsen viser at stadig flere vil være med på den gode utviklingen, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Årets rekorddeltagelse på NTW vitner om stor interesse for å selge Norge som turistdestinasjon. 350 norske representanter skal møte turoperatører fra 30 ulike land, gjennom over 8000 forhåndsbookede avtaler iløpet av arrangementet.

Reiselivet stadig viktigere i Stavanger-regionen

NTW tildeles en ny destinasjon hvert år, og Stavanger-regionen er arrangør for det 46. arrangementet. Årets tildeling anerkjenner blant annet regionens store vilje til omstilling og satsing på et helårlig reiseliv.

– Reiselivet blir stadig viktigere for hele Stavanger-regionen, og NTW er en gigantisk visningstur, hvor vi får vist variasjonen av attraksjoner og aktiviteter, sier Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger og fortsetter. – Regionen er som skapt for ‘adventure by day, luxury by night’, og det opplever vi at besøkende i stadig større grad benytter seg av.

Innovasjon Norge trekker frem at regionen viser bredden av norsk reiseliv på en imponerende måte. – Stavanger-regionen byr på stor variasjon, fra naturikoner som Preikestolen og Trollpikken, til Michelin-restauranter og nyskapende street art. Regionen representerer Norge på en utmerket måte, sier Holm.

En effektiv møteplass

NTW fortsetter å være en av de viktigste møteplassene hvor norsk reiseliv møter turoperatører fra hele verden.

– NTWs økende popularitet viser at det fremdeles er slik at vi ønsker å treffe de vi skal samarbeide med, og oppleve produktene som skal selges. NTW er en effektiv møteplass, og ikke minst en god arena for salg, sier Holm.

I løpet av dagene får deltagerne muligheten til å oppleve hele Stavangerregionen gjennom ulike aktiviteter, som Nuart street art tour, matsafari i Ryfylke, fjord cruise, samt vandreturer til både Trollpikken og Preikestolen. I tillegg arrangeres visningsturer i hele Norge før og etter NTW.

Norske museer før første gang på NTW

Nettverket «Museums in Norway» er et nytt salgs- og markedsføringssamarbeid mellom museer i Norge som ønsker å presentere seg samlet for turoperatører fra hele verden på NTW. Initiativet til samarbeidet ble tatt av Nasjonalmuseet, som ønsker å informere internasjonalt om det nye museet som står klart på Vestbanen i Oslo i løpet av 2020.

Gjennom medlemskapet i Virkes Reiselivsnettverk for museene, har Nasjonalmuseet et nært samarbeid med kolleger i store deler av Norge. Det er derfor naturlig at deltagelsen på NTW skjer i fellesskap med 13 andre museer, som med sine 130 avdelinger dekker hele bredden i norsk historie, kultur, kunst, arkitektur og design. Målet for deltagelsen på NTW er å presentere en ny Product Manual for 2018/-19, med nyttig og felles faktainformasjon, som skal hjelpe operatørene til å legge inn flere museumsbesøk i sine Norgesreiser.

Elisabeth Heyerdahl Refsum leder Reiselivsnettverket for museene i Virke og er også engasjert som prosjektleder for satsingen Museums in Norway.

­­- Mer enn 40 turoperatører fra hele verden har bedt om forhåndsavtaler med Nasjonalmuseet og Museums in Norway på NTW. Vi håper at denne satsingen også vil være et bidrag til å synligjøre at Norge, i tillegg til sin vakre natur, har kulturopplevelser i verdensklasse, sier Heyerdahl Refsum.

Fakta om NTW:

Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møteplass, og arrangeres årlig av Innovasjon Norge i samarbeid med det lokale destinasjonsselskapet.

Årets NTW foregår 16. – 19. april.

NTW er en lukket workshop basert på over 8000 forhåndsbookede avtaler mellom 355 utenlandske turoperatører fra 30 nasjoner og 350 norske selgere (2018).

Arrangement i 2018 er nummer 46 i rekken.

Stavanger har arrangert NTW tre ganger tidligere: 2006, 1997, og 1983.