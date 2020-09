REKORDSOMMER FOR CAMPING

– Generelt kan vi si at vi har lagt bak oss en rekordsommer, både når det gjelder antall gjestedøgn og omsetning, sier Torbjørn Slåtto, kommersiell sjef i Topcamp.

I sommer kom det mange rapporter om fulle campingplasser rundt omkring i landet. Det ser ut som camping vokser i popularitet og også at mange har prøvd denne ferieformen for første gang denne sommeren. Dette har også campingoperatøren Topcamp opplevd.

– Generelt kan vi si at vi har lagt bak oss en rekordsommer, både når det gjelder antall gjestedøgn og omsetning. Det ble dog en komplisert inngang til sesongen, med store nedskjæringer frem til tidlig juni og dertil en eksplosjon i etterspørselen frem til langt ut i august. Dette har stilt store krav til våre ansatte ute på plassene. Alle har dog håndtert dette på en fantastisk måte – og alle skal være stolte av hvordan de gjennomførte denne høyst spesielle sesongen. Jeg tror også de alle er glade for at det nå er noe roligere dager, sier Torbjørn Slåtto, kommersiell sjef i Topcamp.

Topcamp driver flere av Norges største campingplasser; Hallingdal Feriepark i Ål, Bogstad Camping og Ekeberg Camping i Oslo, Mjøsa Ferie- og Fritidssenter i Brumunddal, Onsakervika ved Hønefoss og Sjøsanden i Mandal.

Har det vært samme trafikkmønster overalt, eller lokale forskjeller?

– Utfordringen vår har vært Oslo i sommer, hvor det tradisjonelt er en overvekt av utenlandske gjester. Storbyer i Norge har i år opplevd store reduksjoner i antall turistgjestedøgn, og selv om antall norske gjester har økt mye, har ikke Oslo fått denne effekten.

Det har vært stort frafall fra våre utenlandske hovedmarkeder, som er Tyskland og Nederland. SSBs tall for juni er tydelige på dette – 98% frafall, mens antall norske gjester var det samme som i 2019. Vi venter på SSB-tall for juli, men våre tall gjenspeiler faktum at så å si alt av utenlandsgjester har vært fraværende i juli.

Samtidig har vi på enkelte av våre plasser opplev en økning av norske gjestedøgn på over 40% i juli.

Vi ser også samme trend for august, selv om vi da har opplevd en større etterspørsel fra utlandet, som følge av åpninger for innreise fra disse landene. Men vi ser at økningen fra norske gjester har vært større enn frafallet fra utlandet – kanskje også godt hjulpet av godt vær i august. Når det gjelder høysesong kan vi fortsatt tydelig snakke om begrepet «Fellesferien». Uke 28 til 30 er perioden hvor vi opplever størst etterspørsel.

Virker det som om mange har prøvd camping for første gang i sommer?

– Ja definitivt. Vi opplever et stort antall nye camping-gjester og ser at disse fremover vil representere et tydeligere segment. Flere førstegangs camping-gjester er yngre gjester med et noe annet syn og forventninger på hva camping er. Det er bl.a. få av disse om ikke har både sykler, kajakk og annet aktivitetsutstyr med seg når de besøker våre campingplasser.

De viktigste trendene vi nå ser i campingmarkedet og som gjestene etterspør er:

Flere forhåndsreservasjoner, god logistikk på plassen, et rikt aktivitetstilbud, god standard på sanitæranlegg og servering av god og sunn mat, avslutter Torbjørn Slåtto i Topcamp.

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR