REKORDSTOR AIRBNB-VEKST, LEIEINNTEKTENE OVER 1 MILLIARD I SOMMER

Airbnb fortsetter å vokse i Norge og nådde nye høyder denne sommeren.

Totalt var det over 2,2 millioner solgte romdøgn via Airbnb i juni, juli og august i år, viser ferske estimater fra analysebyrået Capia. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor og ny sommerrekord for Airbnb-utleie i Norge.

– Dette er historisk høye tall. Airbnb bidrar til et positivt mangfold i reiselivet, men vi har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi vet at Finansdepartementet jobber for å iverksette rapporteringsplikt for Airbnb, og det er på høy tid, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold (bildet) i NHO Reiseliv.

I 2018 økte antall solgte romdøgn via Airbnb med 45 prosent fra året før, mens hotellene hadde en økning på kun 2 prosent. Utleiegiganten har over en femtedel av overnattingsmarkedet i Norge, viser Capias sammenligning av romdøgn fra Airbnb og hotellene i 2018.

– Mens hotellene både skatter til fellesskapet og skaper arbeidsplasser, er det få som skatter av Airbnb-utleie. Myndighetene kan ikke lenger stå passivt og se på at denne næringen får fritt spillerom til å vokse og nærmest ta over det etablerte hotellmarkedet, sier Krohn Devold.

Samlede leieinntekter fra Airbnb i løpet av de tre sommermånedene i år var 1,1 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra sommeren i fjor.

– Dette er tall som kommunene må være klar over, og jeg oppfordrer de nyvalgte kommunestyrene til å gjøre seg kjent med omfanget av Airbnb i sin region, og de store inntektene som ligger i Airbnb-utleie, fortsetter Krohn Devold.

Foto: Oda Hveem/Fete Typer