Roseslottet. Foto: Sandbox

VisitOSLO lanserer dugnadskampanjen “Restart Oslo 2021“, som skal gi byens reiseliv drahjelp inn i det nye året.

– Å gi bort opplevelser har lenge vært en trend. Med denne kampanjen vil vi oppfordre Oslo-folk til å legge lokale opplevelser under treet i år og bli med på dugnad for å restarte Oslo i 2021, sier VisitOSLOs markedssjef, Anne-Signe Fagereng, entusiastisk om førjulskampanjen #RestartOslo2021, på Facebook. Her vil Oslo-folk få sjansen til å vinne fantastiske premier fra en rekke lokale reiselivsaktører.

Responsen lot ikke vente på seg da VisitOSLO nylig sendte ut en forespørsel til sine partnere om noen kunne tenke seg å stille med premier til en førjulskampanje. Allerede etter tre dager hadde nærmere 40 aktører meldt seg.

Målet med kampanjen er å gjøre Oslo-folk oppmerksomme på det flotte og varierte opplevelsestilbudet de har rett utenfor dørstokken, og håpet er selvfølgelig at mange vil la seg friste til å kjøpe opplevelsene som promoteres. For kampanjen er også et rop om hjelp fra byens reiselivsnæring. De besøkende har uteblitt i månedsvis, og nå er også julebordsesongen avlyst.

– Vi tror at folk vil bli ekstra glade for å få noe de kan se frem til etter nedstengingen, og samtidig har aktørene som sørger for byens fantastiske kultur, mat- og opplevelsestilbud et sårt behov for at vi støtter opp om dem nå. Årets julegavetips fra oss er derfor: Legg Oslo-opplevelser under treet i år! oppfordrer Anne-Signe Fagereng.

Mange flotte premier og julegavetips

Overnatting og frokost på Grand Hotel, weekendopphold på valgfritt Thon-hotell, middag og show på Latter og en sommerkveld på fjorden med Båtservice Sightseeing, er bare noen av Oslo-opplevelsene du kan vinne – eller kjøpe i julegave til deg selv eller noen du er glad i. Og med så mange partnere som har ønsket å stille med premier og få profilering gjennom førjulskampanjen “Restart Oslo 2021”, er det allerede bestemt at det blir en runde 2 på nyåret.

“Restart Oslo 2021” kjøres på Facebook og består av daglige poster som profilerer en av VisitOSLOs partnere, med mulighet for å vinne opplevelsen for dem som kommenterer under posten. Kampanjen kan følges på facebook.com/visitoslo. (Første #RestartOslo2021-post publiseres onsdag 25. november.)