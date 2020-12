RESTAURANT- ELLER HOTELLOPPLEVELSE – ÅRETS JULEGAVE

Eirik Lillebø, daglig leder på Code.

Mange julebord er avlyst og mange ansatte mister et sosialt og viktig møtepunkt med sine kollegaer. Nores anbefaler sine leverandører å gi et gavekort på et hotell eller restaurantbesøk, til sine ansatte i julegave i år.

– Mange bedrifter har måttet avlyse sine julebord, og i tillegg med begrenset eller ingen skjenketillatelse i førjulstiden, vil mange restauranter og hoteller slite stort med å holde dørene åpne. Vi oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å hjelpe. Gled deres ansatte, kjæreste, mamma eller en venn med et gavekort på en fantastisk hotell- eller restaurantopplevelse, oppfordrer markedsansvarlig, Inger Mari Voie i Nores.

Daglig leder på Code, Eirik Lillebø, er bekymret for bransjen. Lillebø er medeier i restaurantene Code, Vaaghals og Gamle Raadhus, og sier at de har måttet stenge dørene på alle tre restaurantene og permittert sine ansatte.

– En samlet næring opplever en omsetningssvikt på mellom 50-80%. Vi har med tungt hjerte måttet permittere samtlige av våre 70 fantastiske ansatte. Unge, fremadstormende fagfolk, som har måttet sette livet på vent, de går en usikker fremtid i møte, sier Eirik Lillebø.

Nores samarbeider med noen av landets flotteste hoteller og restauranter, og ser hvor hardt denne pandemien rammer bransjen. Nores har oppfordret alle sine leverandører og andre samarbeidspartnere til å gi et gavekort på hotell- eller restaurantbesøk, hvis de ikke skal arrangere julebord. Et slikt gavekort vil glede den heldige mottageren og støtte en bransje med store utfordringer. Staten har som kjent økt summen man kan benytte til skattefrie gaver pga corona.

– For å ha en jobb å komme tilbake til, er vi helt avhengig av gjestene våre nå. Ved å velge et gavekort på en restaurant eller hotell som firmagave i år, er dere med på å sikre arbeidsplasser og opprettholde en bransje som gjør Oslo til Oslo. «Foodies» kommer til Oslo fra hele verden for å oppleve det vi kan tilby og byen opplever internasjonal anerkjennelse på grunn av det vi leverer, sier Lillebø.

Mange hoteller og restauranter har gavekort tilgjengelig på nettsiden, og hvis ikke, ta kontakt med dem for å finne den beste og mest praktiske løsning for dere. Hvis det er mulig å bestille gavekortene nå i 2020, så vil det kunne hjelpe din favorittrestaurant.