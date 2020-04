RESTAURANTER BEKJEMPER CORONA MED KRIGSOBLIGASJONER

Også i Storbritannia har det meste av serveringsbransjen vært stengt noen uker. Restaurantkjeden Boisdale, som har fire sentralt plasserte restauranter i London, er spesielt kjent for at de ofte tilbyr levende musikk. Nå er de gått til et uvanlig skritt for å få omsetning, selv om restaurantene holder stengt. De har ustedt Boisdale War Bonds, en slags krigsobligasjoner, for å slå tilbake de økonomiske virkningene av coronastengningen. Inspirasjonen er krigsobligasjonene den britiske regjering utstedte under Annen verdenskrig.

Den som kjøper Boisdale War Bonds betaler nå og kan løse inn obligasjonene, med en god bonus, så snart restaurantene igjen er åpne for vanlig drift. Det tilbys 14 forskjellige War Bonds i forskjellige prisklasser. Fra £45 for en flaske Veuve Clicquot NV, som vanligvis koster £89,50, via £295 for en flaske Belvedere Vodka og 30 gram russisk Oscietra Caviar, som vanligvis koster £695, til £1500 for et middagselskap som normalt vil koste £2000.