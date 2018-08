RIESLING OG KRABBE PÅ OSLOFJORDEN

For 6. året på rad arrangerte Tysk vininformasjon Crab a Riesling i Oslo. Arrangementet som fokuserer på en av Norges og en av Tysklands aller beste råvarer, taskekrabbe og Riesling, som sammen blir en fantastisk mat- og vinkombinasjon. Arrangementet har blitt et av årets store bransje-høydepunkter og for første gang ble det holdt ombord på Oslofjordens største båt, Lady Mack. Båten seilte ut på Oslofjorden søndag 12. august. Ombord på båten var 210 personer, fordelt på sommelierer, kokker, servitører, journalister, importører og produsenter, som var der for anledningen, å nyte tysk Riesling og krabbe.

Ombord stilte 17 vinimportører med utvalgte rieslinger i salongen, mens både for- og akterdekket var fullt av gjester som fikk gå rundt og smake vinene, 65 forskjellige tyske rieslinger fra Tysklands beste vinregioner.

Følgende importører var: Palmer Group, Vingruppen, Excellars, Symposium Wines, Moestue, La Marc Wines, Flaaten Vin, Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie, Robert Prizelius, Vinarius, Vinum, B&R Wines, Dørstad Grapes, Signature Wines, Solera Winehouse, Altia og Gaia Gruppen.

Også dette året var superkokken Ole Jonny Eikefjord med og ordnet med krabbe-buffet for alle gjestene. Taskekrabbe fra Hitra, krabbeklør, brød, smør, majones og sitron stod på bordet, til nytelse sammen med herlig tysk riesling. Ettersom Eikefjord kommer fra Førde, og i tillegg eier og driver restauranten, Fjord, har han lang erfaring med norsk sjømat.

Beste match

Årets tyske vinprinsesse, Charlotte Freiberger, fra den lille vinregionen Hessische Bergstrasse, var fløyet inn for anledningen. Hun strålte med sin tilstedeværelse, hilste alle velkommen og gjorde en flott jobb ved annonsering og utdeling av priser.

Av tradisjon skulle årets beste riesling til krabbe kåres. Hver importør stilte med én riesling hver i blindsmakingkonkurransen om beste match til krabbe. Alle vinene ble servert helt blindt og nummerert. Gjestene ombord fikk levere en stemme hver og samtidig være med i trekningen om en tur til Tyskland i 2019, for å lære mer om tysk vin. Dagens beste riesling ble Nik Weis, St. Urbans-Hof Wiltinger Alte Reben 2016 fra Mosel. Peter Dørstad som var til stede og representerte Dørstad Grapes, fikk motta premien, en ”live size” krabbe i sølv. Vinprinsessen fikk trekke en heldig vinner blant alle som stemte på vinneren. Maren Solheim fra restaurant Solsiden ble den heldige vinneren. Annenplass i blindsmakingen gikk til Weingut Georg Müller Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett, Grosse Lage 2016 og tredjeplass gikk til A. Clüsserath Piesporter Goldtröpfchen Riesling feinherb 2016.

Etter strålende tilbakemeldinger i Oslo kan Tysk Vininformasjon love nytt Crab a Riesling også i 2019. Neste søndag, 19 august 2018 er det duket for Crab a Riesling i Bergen.