RITZ I LONDON KAN BLI SOLGT FOR 9 MILLIARDER

Alt tyder på at et av Europas mest eksklusive hoteller, Ritz i London, snart kommer til å bli solgt. Brødrene Sir David og Sir Frederick Barclay kjøpte hotellet i 1995 for £75 millioner (NOK 879 mill.), nå antydes salgssummen å bli rundt £800 millioner (NOK 9,3 milliarder). I de siste årene er hotellet blitt renovert for store beløp og er i dag i Londons absolutte toppskikt. Det skal være flere interesserte kjøpere, i fremste rekke står den saudi-arabiske private investeringsgruppen Sidra Capital.

Ritz er et femstjerners hotell midt på Piccadilly med 136 rom, men like viktig er restauranter, barer og selskapssaler. Hvis salgssummen blir rundt £800 millioner, blir dette den høyeste pris som noensinne er betalt for et hotell i Storbritannia.

Årsomsetningen for Ritz har ligget rundt £47 millioner (NOK 550 mill.) og resultat før skatt rundt £7 millioner (NOK 82 mill.).

The Ritz London ble åpnet av den legendariske sveitsiske hotelieren César Ritz i 1906, med seg hadde han den minst like legendariske, franske kjøkkensjefen, Auguste Escoffier.

Foto: ITV