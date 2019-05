ROMSDALEN VIL TILBAKE PÅ REISELIVSKARTET – GONDOLBANE KOMMER I 2021

Romsdalen skal nå tilbake på reiselivskartet for fullt. Denne klassiske, norske reiselivsdestinasjonen, er kommet litt i skyggen av mer pågående og ambisiøse destinasjoner, både på Vestlandet og andre steder i landet. Det er etablert et utviklingsselskap for reiselivet og første, store prosjekt blir en gondolbane fra Åndalsnes til toppen av fjellet Aksla.

– Vi ønsker å utvikle reiselivet i Romsdalen på en mer kommersiell måte, slik at det gir grunnlag for mer verdiskapning og sysselsetting. Vi har mye reiselivstrafikk idag også, men det gir veldig lite verdiskapning lokalt. Undersøkelser viser at det er rundt 930.000 besøkende her hvert år, men de legger ikke igjen mer enn 50 millioner kroner og skaper kun sysselsetting for 100 personer. Vi mangler de litt større “kasseapparatene” som gjør at folk blir og bruker penger, sier Oddbjørn Vassli, daglig leder i selskapet Romsdalen AS.

Romsdalen AS skal på kommersielt grunnlag utvikle, bygge, eie, drifte og markedsføre reiselivsanlegg og reiseliv i Rauma og Romsdalen. Selskapet ble stiftet 19. desember 2017. Gjennom to etterfølgende aksjeemisjoner har selskapet nå en aksjekapital på vel NOK 2 millioner, fordelt på 21 eiere. Romsdalen AS er tenkt som «morselskap» i en konglomerat av selskaper som lever av og for utvikling av Romsdalen som et ledende, lønnsomt og bærekraftig reisemål.

Det første, store prosjektet er etableringen av datterselskapet Romsdalsgondolen AS, med formål å bygge gondolbane til fjellet Aksla, ovenfor Åndalsnes. Prosjektet er antatt å koste NOK 240 millioner og budsjettet tilsier 100.000 årlige passasjerer.

Bilde: Romsdalen er en av landets klassiske reiselivsdestinasjoner. Her fra Romsdalstrappa ved Åndalsnes. Foto: Matti Bernitz/visitnorway.com

Les hele artikkelen i HRR nr.3