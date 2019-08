SAS MED DIREKTERUTER FRA DANMARK OG LONDON TIL DEN NYE FLYPLASSEN I SÄLEN/TRYSIL

I vintersesongen 2019-2020 vil SAS begynne å fly direkte fra København, Ålborg og London til den nye flyplassen i Sälen/Trysil, Scandinavian Mountains Airport. Fra nyttårshelgen vil SAS tilby totalt fire nye ukentlige flyvninger til og fra Sälen/Trysil. Rutene fra Danmark og Storbritannia betjenes i vintersesongen frem til påske. Med over 250 løyper i SkiStars anlegg innenfor 25-40 minutters transporttid fra flyplassen, gir de nye SAS-rutene helt nye muligheter for å komme til de skandinaviske skistedene og fjellområdene i Sälen og Trysil. Samtidig inngår SAS og Skistar et strategisk partnerskap som blant annet kommer til å forenkle bestillingen av skireiser. – Det er svært gledelig at SAS kan tilby de første internasjonale rutene til den nye flyplassen. Korte reisetider, attraktiv tidtabell, i kombinasjon med fantastiske muligheter for skiløp og andre vinteropplevelser i de svenske og norske fjellene, er noe mange ønsker seg. Vi kommer til å fortsette å utvikle samarbeidet med SkiStar for å styrke tilbudet til våre reisende ytterligere og gjøre det enklere å oppleve den skandinaviske vinteren, sier Karl Sandlund, Executive Vice President Commercial, SAS. Flytiden fra København og Ålborg til Sälen/Trysil er cirka 1 time og 20 minutter, mens flytiden fra London er godt og vel to timer. SAS vil trafikkere Scandinavian Mountains Airport (SCR) med start den 29. desember fra Danmark og den 28. desember fra Storbritannia. De nye rutene blir fløyet med SAS’ nye Airbus 320neo-fly, som er markedets mest støysvake og mest drivstoffeffektive fly, og som reduserer CO2-utslippet med opptil 18 %.