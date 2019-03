SATSER PÅ KVINNELIGE HOTELLDIREKTØRER

Hotellbransjen har tradisjonelt hatt høy andel kvinnelige arbeidstakere, men hvordan er egentlig fordelingen mellom kjønnene blant hotellsjefer? Ifølge NHO Reiseliv viser

medlemstall at andelen kvinnelige hotelldirektører er 70 prosent i First, 53 prosent i Choice, 41 prosent i Scandic og 40 prosent i Thon. Selv om tallene indikerer en viss grad av likestilling på toppnivå i norske hotellkjeder, er det ingen som matcher Haut Nordic, som har 100 prosent kvinnelige hotelldirektører på sine tre hoteller.

Administrerende direktør Sondre Prestegard i Haut Nordic mener det vil ha en positiv oppside for bransjen hvis antallet kvinnelige hotelldirektører blir enda større på landsbasis.

– Jeg har veldig gode erfaringer med kvinnelige toppsjefer i hotellbransjen. De har en enorm gjennomføringsevne, er dyktige motivatorer og svært dyktige på både å organisere og analysere. Det at vi kun har kvinnelige hotelldirektører er derfor ikke helt tilfeldig. Står det mellom en mann og kvinne med like sterke CV-er, tilsier vår erfaring at vi bør velge kvinnen, sier Prestegard.

Haut Nordic er et hotell- og restaurantkonsern som består av ulike restaurantkonsepter og tre hoteller. Om et år åpner hotell nummer fire. Kjell Inge Røkke-eide Akers eiendomsselskap er inne på eiersiden, og Prestegard har ambisjon om at Haut Nordic skal vokse med ytterligere fem til ti hoteller i løpet av få år.

– Neste nye hotell blir Miklagard, som åpner i 2020. Det blir Gardermoen-regionens største hotell og et eksklusivt alternativ i naturskjønne omgivelser til dagens mer tradisjonelle flyplasshoteller, sier Prestegard.

Hotelldirektør på Miklagard blir Silje Jørgensen som i dag har samme stilling på Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik.

– Hun har gjort en fenomenal jobb og er den beste hotelldirektøren vi kunne fått. Når Silje flytter blir hennes nåværende stilling ledig. Om den skal fylles av en dame? For å si det sånn: Det blir den beste kandidaten. Nettopp derfor blir ingen overrasket om vi ender opp med en ny kvinnelig hotelldirektør, sier Sondre Prestegard.

De to øvrige hotelldirektørene i Haut Nordic er Janne Johansen ved Quality Hotel Grand Kongsberg og Karoline Hammer-Larsen ved Quality Hotel Strand i Gjøvik.

Bilde: Haut Nordics hotelldirektører, Silje Jørgensen (til venstre), Karoline Hammer-Larsen og Janne Johansen, her sammen med administrerende direktør Sondre Prestegard.