SCANDIC GJENÅPNER 50 NORSKE HOTELLER I JUNI

Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge.

Situasjonen er fortsatt krevende for Scandic Norge, men i løpet av juni gjenåpner kjeden 50 hoteller over hele landet.

I takt med at det norske samfunnet gradvis åpner opp igjen, har også Scandic begynt gjenåpningen av hoteller. Flere er allerede i drift, og i løpet av den kommende måneden vil ytterligere 50 hoteller åpne dørene.

– Vi gleder oss til å ta imot både ansatte og gjester ved hotellene våre igjen. Det har vært – og er fortsatt – en krevende tid, og jeg vil gi stor honnør til alle i Scandic som jobber knallhardt for at vi skal komme oss gjennom denne situasjonen, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

Prestegard gleder seg stort over å kunne åpne flesteparten av kjedens hoteller i Norge igjen. Med et bredt overnattingstilbud på store og små steder over hele landet håper han etterspørselen vil ta seg opp i tiden fremover.

– Vi ser en positiv tendens i etterspørselen inn mot sommeren, det er vi glade for. Samtidig er vi i en tøff markedssituasjon, med lav etterspørsel i de tradisjonelle segmentene, i tillegg til at vi har mistet den internasjonale trafikken som i sommersesongen utgjør en stor del av omsetningen. Det er vanskelig å komme unna at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker, sier han.

Fokus på sikkerhet

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er det aller viktigste når vi nå åpner opp igjen. Vi har etablert gode rutiner i tråd med det myndighetene har anbefalt, de ansatte vil få god opplæring og vi gir gjestene informasjon om våre rutiner både før og under oppholdet, sier han.

Fokuset på sikkerhet har ført til noen tilpasninger av hotellopplevelsen. Treningsrommene vil dessverre være stengt i sommer, og noen steder vil dette også være tilfelle for enkelte restauranter. Ettersom myndighetene har nedsatt et midlertidig forbud mot buffet, er den prisbelønte frokostbuffeten erstattet med en velsmakende og næringsrik frokosttallerken, samt en varmmatstasjon.

– Vi legger stor prestisje og stolthet i frokosttilbudet vårt, og vi har fortsatt ambisjoner om å gi gjestene våre den aller beste starten på dagen. I stedet for buffet serverer vi nå en nøye sammensatt tallerken bestående av en rekke frokostfavoritter. I tillegg har vi varmmatstasjon og selvbetjente stasjoner med individuelt pakket pålegg, frukt, yoghurt og korn, sier Prestegard – og understreker:

– Noen ting vil være annerledes, men vi vil gjøre vårt ytterste for å gi våre gjester en minnerik opplevelse på våre hoteller i tiden fremover.