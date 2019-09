SCANDIC HAFJELL – FRA PLANER OM NEDLEGGELSE TIL SUKSESS

Hotelleierne og eiendomsselskapet bak det tidligere OL-hotellet ved Hafjell ønsket å legge ned. Det var ikke lønnsomt å drive videre. Hotelldirektør Erik Fostervoll og de ansatte hadde imidlertid en drøm om å overleve. – Vi gikk fra bunn til topps, takket være pågangsmotet til de ansatte, sier hotelldirektør Erik Fostervoll.

– Vi gratulerer Scandic Hafjell som månedens bedrift for september 2019. Scandic Hafjell vist at det er mulig å snu underskudd til en gevinst og bevaring av lokale arbeidsplasser. Det er flere som har spilt på lag av både eiere og ansatte, og resultatet er at bedriften kan levere til det beste for gjestene, de ansatte og lokalsamfunnet, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Hotelldirektør på Scandic Hafjell, Erik Fostervoll, og de ansatte fikk halvannet år fra nedleggelsen ble bestemt til de ansatte skulle være ute av hotellet. Februar 2016 kom kontrabeskjeden etter iherdig arbeid for å bevare hotellet; hotellet skulle bestå i ny drakt og nytt driftsselskap. Hotellets eiere pusset opp og renoverte hotellet for to år siden. 1. juni 2017 overtok Scandic Hotels driften av hotellet. Hotelldirektøren og de ansatte jubler og viser nå til svært gode resultater. Tilbakemeldingene fra gjestene har aldri vært bedre og sommeren 2019 ble den beste noensinne.

– Våre ansatte er utrolig serviceinnstilte, de er dedikerte, stabile og opptatt av å spille hverandre gode. Denne gode stemningen føler gjestene også, og det er fornøyde gjester vi lever av når alt kommer til alt, sier Erik Fostervoll.

Scandic Hafjell har også bidratt sterkt med å inkludere mennesker med fluktbakgrunn inn arbeidslivet. Samarbeidet med Lillehammer Læringssenter de siste årene har gitt gode resultater der hotellet har bistått med ressurser og også som en læringsarena. I 2018 mottok Scandic Hafjell IA prisen for Oppland og Hedmark fylket for arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

– Mitt inntrykk er at de ansatte gleder seg til å gå på jobb fordi vi har det så bra her. Vi er et bra team av mennesker som går godt overens, fordi vi har fokus på å bygge arbeidsmiljø også utenfor jobben. Dette skaper trygghet og tillit mellom oss, skyter tillitsvalgt Amanda Nagell inn.

Fleksibilitet for gjestene

Ni måneder i året er Scandic Hafjell et populært konferansehotell. Om sommeren og i skoleferiene er det barna som er i fokus. Konferansesalen blir omgjort til barnediskotek, arena for hoppeslott og trampoliner. Utendørs er det gjort plass til flere bungyjumptrampoliner, og klatreveggen midt i resepsjonsområdet utfordrer både koordinasjon og klatreferdigheter.

Satser på faglærte

Cato Tofthagen er kjøkkensjef ved hotellet. I bransjen er en unison utfordring at det er vanskelig å få tak i faglærte innen restaurant og matfag. Tofthagen mener godt samarbeid er nøkkelen til og lykkes.

– Her på hotellet har vi en stødig kompetanse med mange faglærte. Selv sitter jeg som sensor i fagprøvenemda, og er tett på apparatet. Vi har et godt samarbeid med Lillehammer videregående skole og tar gjerne imot utplassering av kokker og elever. Vi har også et godt samarbeid med Karriere Oppland, og har i det siste samarbeidet med både Nermo Hotell og Hunderfossen Hotel for å dele på lærlinger. Dette er vinn-vinn for alle parter, sier Tofthagen.