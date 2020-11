SCANDIC HELSFYR FERDIG RENOVERT

Etter to år med omfattende renovering, står Scandics største hotell i Norge, Scandic Helsfyr, nå klart med 450 rom og 1250 sengeplasser.

– Vi har gledet oss lenge til å gjenåpne Scandic Helsfyr. Det er viktig å se muligheter og tenke fremover i det som er en utfordrende tid for hotellbransjen. I Scandic Helsfyr har vi fått et toppmoderne og sentralt beliggende hotell, som er et strålende utgangspunkt for alt av aktiviteter Oslo har å by på, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

Storebrand Eiendomsfond Norge KS kjøpte tidligere i år Scandic Helsfyr av Eiendomsspar AS. Ifølge Finansavisen var salgssummen NOK 1,1 milliarder.

Hotellet, som opprinnelig ble bygget for å huse besøkende til OL i 1952, har vært gjennom flere utvidelser og oppgraderinger – sist i 2010. Etter den siste renoveringen kan hotellet skilte med 450 gjesterom og 1250 sengeplasser. Her kan man nyte et bedre måltid, eller en drink i à la carte-restauranten Bistro Nordic, innta den prisbelønnede Scandic-frokosten i store og flotte lokaler, benytte et velutstyrt treningsrom og låne sykler, dersom man ønsker å utforske nærområdet.

Stor møtekapasitet

På Scandic Helsfyr tilbys 12 nye og fleksible møterom med topp moderne AV-utstyr, i tillegg vil det være mulig å legge arrangementene til hotellets nye flotte utendørsarealer. I øyeblikket kan hotellet være vertskap for større og mindre arrangementer med inntil 200 deltagere, men når myndighetenes covid-19-restriksjoner fjernes, har hotellet kapasitet til å være vertskap for 820 møtedeltagere.

– Selv om digitale løsninger har hjulpet oss med å holde hjulene igang de siste månedene, vil det være et behov for å møtes fysisk, utveksle erfaringer ansikt til ansikt og drive nettverksbygging også i fremtiden. Før vi kommer dit, vil vi gjøre vårt ytterste for å lage tilpassede og trygge arrangementer innenfor dagens rammer, med fokus på smittevern, sier distriktsdirektør for Oslo, Morten Malting.

Ny epoke

Hotelldirektør Ellen Ravnå er lettet og glad for å ha kommet i mål med det omfattende prosjektet, og ser nå frem til å ønske gjester velkommen til det moderne hotellet. Hotellet ligger sentralt til på Helsfyr, bare fem minutter fra flybuss, t-bane og Oslo sentrum.

– Det er fantastisk å se resultatet av alt det harde arbeidet som er lagt ned. Nå ser jeg frem til å starte en ny epoke i hotellets historie. Helsfyr er et område i sterk utvikling og vekst, og boende på dette hotellet vil ha nærhet til sportsarrangementer, konserter og andre opplevelser. Samtidig er det stor forretningsvirksomhet i området, og et betydelig behov for rom, kurs- og konferansearealer, så vi ser positivt på mulighetene i dette markedet, sier Ravnå.

Hotelldirektøren trekker også frem åpningen av Nordic Bistro som en begivenhet i nærområdet. Bistroen, som ligger i hjertet av det nye hotellet, vil tilby et utvalg små og store retter med en nordisk vri.