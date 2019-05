SCANDIC INVITERER STRANDRYDDERE TIL FROKOST

Lørdag 4. mai går den offisielle Strandryddedagen av stabelen, en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent. Scandic gjentar suksessen fra i fjor, og tilbyr Norges beste hotellfrokost gratis til store og små strandryddere i hele landet.

– Strandryddedagen er et fantastisk miljøinitiativ som vi er stolte over å være en del av. I fjor kick-startet mer enn 1000 strandryddere dagen med vår prisvinnende frokost. I år ønsker vi å gjenta suksessen og inviterer til gratis og bærekraftig frokost på 23 av våre hoteller rundt om i landet. Det er på sin plass at Norges største miljødugnad starter med Norges beste frokost, sier administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

I over 25 år har Scandic jobbet målrettet med miljøtiltak. Nylig klatret Scandic opp til en norsk 14. plass i Sustainable Brand Index 2019, Nordens største undersøkelse om bærekraft. Hotellkjeden arbeider med en rekke tiltak for å redusere mengden avfall, og har blant annet kuttet all bruk av engangsemballasje på sine bufféer. Også frokosten har blitt mer bærekraftig ved at Scandic nå har utvidet satsingen på veganske, grønne og lokale alternativer på sine frokostbufféer over hele landet.

– Vi er veldig glade for at Scandic stiller opp med strandryddefrokost i år også. Scandics hoteller er spredt over hele Norge, som gjør at mange vil få muligheten til å starte dagen med en god frokost. Det er et flott initiativ, som vi håper vil motivere enda flere frivillige til å bli med ut og rydde på Strandryddedagen, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Engasjementet mot forsøpling av naturen øker stadig i hele landet. Ifølge Hold Norge Rent er det allerede 28.000 frivillige som har registrert seg på ryddeaksjonen. Scandic håper deres tiltak med gratis frokost på Strandryddedagen vil inspirere enda flere til å bli med. 23 hoteller deltar, fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Påmelding til de respektive arrangementene skjer på scandichotels.no/strandryddedagen

Disse hotellene tilbyr gratis frokost til strandryddere lørdag 4. mai

Scandic Asker

Scandic Vulkan

Scandic Kirkenes

Scandic Ambassadeur

Scandic Leknes Lofoten

Scandic Victoria Oslo

Scandic Alexandra Molde

Scandic Seilet Molde

Scandic Bystranda

Scandic Svolvær

Scandic Vestfjord Lofoten

Scandic Ishavshotel

Scandic Hell

Scandic Fornebu – tilbyr gratis frokost 2. mai

Scandic Havna Tjøme

Scandic Rock City

Scandic Vadsø

Scandic Flesland Airport

Scandic Lillestrøm

Scandic Valdres

Scandic Narvik

Scandic Ringsaker

Scandic Park Sandefjord