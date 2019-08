SCANDIC MED MILJØFOKUS PÅ ARCTIC RACE OF NORWAY

Torsdag gikk startskuddet for sykkelrittet Arctic Race of Norway, for syvende år på rad. Som offisiell samarbeidspartner til Arctic Race of Norway, vil Scandic sette miljø i fokus og inviterer lokalbefolkningen med på søppelplukking langs løypa og en grønnere grillfest i Narvik, når Nord-Norges største sportsbegivenhet arrangeres.

– Vi er veldig stolte over å ha vært med som samarbeidspartner til Arctic Race of Norway siden 2016. Sykkelrittet har blitt et samlingspunkt i Nord-Norge og bringer mye glede til lokalsamfunnene. Det er noe vi ønsker å støtte. Som Nord-Norges største hotelloperatør, er vi samtidig opptatt av hvordan vi sammen kan bidra til å bedre miljøet og minske klimautslipp på lokalt nivå. Under årets sykkelritt har vi derfor et ekstra stort fokus på å ta vare på miljøet, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic.

Scandic er den største hotelloperatøren i Nord-Norge med 20 hoteller i landets tre nordligste fylker. Med det følger også et bærekraftsansvar for lokalmiljøene de er en del av, ifølge Steen-Mevold.

– I Scandic har vi jobbet målrettet med miljøtiltak i over 25 år. Vi har en ambisjon om å være bransjeledende innen bærekraft, et engasjement vi også tar med oss inn i våre partnerskap. I Scandic tar vi både idretten og miljøet på alvor, og Arctic Race of Norway er en fantastisk arena for å løfte frem begge deler.

I tillegg til ryddeaksjonene vil Scandic også dele ut gjenbrukbare plukkeposer til heiende tilskuere langs løpya under årets ritt. Prosjektleder i Clean Up Lofoten, Monica Kleffelgård Hartviksen, er svært glad for Scandics bidrag til lokalmiljøet under årets Arctic Race of Norway.

– Vi synes det er kjempeflott at Scandic velger å fokusere på forsøpling under Arctic Race of Norway. Gjennom Clean Up Lofoten har det vært mye fokus på rydding av marint avfall de siste årene. Men så lenge avfall kommer på avveie, vil det komme nytt avfall med havet. Ved å sette fokus på en ren natur, setter Scandic også fokus på at avfall ikke må komme på avveie i utgangspunktet.

Grønnere grillfest i Narvik

For å hedre lokalbefolkningen og folkefesten rundt sykkelrittet, gjentar Scandic suksessen fra i fjor og inviterer hele lokalbefolkningen til gratis grillfest i Narvik førstkommende søndag 18. august. Også grillfesten vil bære preg av Scandics miljøfokus under årets store sportsbegivenhet.

– På årets grillfest vil man finne noe for enhver smak, med fokus på det vi mener er viktig i Scandic, nemlig kortreist mat, lokale råvarer i sesong, grønnere, sunnere og mer vegetarvennlige alternativer. Samtidig vil vi ha et stort fokus på matsvinn. Derfor vil restene fra grillfesten kunne kjøpes via restemat-appen Too Good To Go på Scandic Narvik. Dette håper vi blir nok en fantastisk avslutning på folkefesten, sier Helene Skjenneberg, direktør for mat og drikke i Scandic.