SCANDIC MED NYTT HOTELL- OG FROKOSTTILBUD FOR STUDENTER

Nå kan studenter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer og Bodø få både rom og frokost i 30 dager på Scandics hoteller. Nylig meldte Norsk studentorganisasjon (NSO) at flere tusen studenter fortsatt står i boligkø. Scandic har tidligere hatt tilbud myntet på studenter ved blant annet Lerkendal, men lanserer nå et utvidet tilbud, som blir tilgjengelig på en rekke hoteller i noen av Norges største studentbyer.

– Vi ser at mange studenter sliter med å finne seg permanent bosted i Norge, og håper vi kan lette situasjonen noe ved å tilby dem opphold på våre hoteller. Tilbudet gjelder på hoteller i de store byene, og her vil de blant annet få frokost og fri tilgang på internett, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

30 dagers opphold, inklusiv frokost og fri internettilgang, vil koste 8500 for én person. For to personer i et dobbeltrom vil prisen være 10.500. Rommene vil rengjøres og sengetøy byttes én gang i uken. Studenttilbudet er tilgjengelig på følgende hoteller: Scandic Holberg, Scandic Grensen, Scandic Karl Johan, Scandic Bergen City, Scandic Neptun, Scandic Lerkendal, Scandic Stavanger, Scandic Bystranda, Scandic Viktoria og Scandic Bodø.