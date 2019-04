SCANDIC MED VEGANSK MAT PÅ FROKOSTMENYEN

Scandic utvider satsingen på veganske og grønne alternativer på sine frokostbufféer. Lørdag 13. april markeres «den nasjonale frokostdagen» på Scandic-hoteller over hele landet. Da står grønt i fokus.

– Scandic skal være best i Norge på frokost. Derfor jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre frokosttilbudet. Vi merker at etterspørselen etter sunne og grønne alternativer øker, samtidig som flere ønsker å spise vegansk. Derfor utvider vi nå vårt tilbud av veganske alternativer på alle Scandics hoteller rundt om i landet. Samtidig har vi de gode klassikerne som egg og bacon, samt noe søtt til kaffen, sier Helene Skjenneberg, direktør for mat og drikke i Scandic.

Som en del av den nye satsningen på en grønnere frokost, kan Scandic blant annet friste med vegansk ost, yoghurt, postei, falafel og hummus.

– Vi er opptatt av at våre gjester skal få den beste starten på dagen, enten man er veganer, har matintoleranser eller rett og slett ønsker et grønnere frokostmåltid. Vi som serverer frokost har også et ansvar for å tilby bærekraftige produkter. Det er et ansvar vi tar på alvor, sier Skjenneberg.

Vegansk på Norges beste frokosthotell

For at det skal være enkelt å finne frem til de veganske produktene på Scandics hoteller, er alle veganske alternativer merket med grønne skilt på frokostbufféene. På Norges beste frokosthotell, Scandic Nidelven i Trondheim, har de veganske frokostrettene til og med blitt viet en egen frokoststasjon.

– Vi har en årlig målsetning om 30 prosent fornyelse og utvikling av Norges beste hotellfrokost. Dette gjør at våre gjester hele tiden får nye smaksopplevelser. Samtidig er frokosten svært spennende å jobbe med for våre ansatte. I år kan jeg også røpe at vi har fått en egen stasjon på en av våre bufféer, som kun består av veganske frokostretter, sier Kjetil Vassdal, hotelldirektør på Scandic Nidelven.

Scandic Nidelven samarbeider med flere lokale leverandører for å tilby et rikt og velsmakende vegansk tilbud. En av dem er «Grønne folk», et lite selskap fra Frosta i Trøndelag, midt i hjertet av det grønne matfatet i Norge. Herfra kommer ferske og sesongbaserte grønnsaker, som brukes i flere av frokostrettene. Hotellets kjøkkensjef kan fortelle at hotellet, sammen med Country Head Chef, Morten Hallan, også har utviklet egne veganske retter.

– Vi har nettopp utviklet vår egen veganske pytt-i-panne, som har blitt populær blant veganere, så vel som ikke-veganere, forteller Martin Trana Flak, kjøkkensjef på Scandic Nidelven.