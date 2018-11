SCANDIC NIDELVEN UTVIDER OG FORNYER

Scandic Nidelven , kjent for Norges beste hotellfrokost, har måttet utvide frokostkapasiteten med 200 nye sitteplasser, for å møte etterspørselen. I tillegg har de fått to nye møterom og et flott trimrom, alt med utsikt over Nidelven.

– Vi har siden juni 2017 holdt på med utbygging og fornying av Scandic Nidelven. Sammen med vår huseier, Incentra Eiendom AS, har vi investert over 50 millioner kroner i utvikling av hotellet, forteller en strålende fornøyd hotelldirektør, Kjetil Vassdal.

– Den absolutt største nyheten er at vi har utvidet frokostkapasiteten med over 200 nye sitteplasser, samt ikke minst så er hele utvidelsen gjort rett ut i Nidelven, med tilhørende fantastiske utsikt. Når vi tidligere har hatt fullt hus i helgene, med over 700 gjester og alle ønsket å sitte ekstra lenge og nyte Norges beste hotellfrokost, skapte vi rett og slett et logistikkproblem for oss selv. Løsningen ble altså å utvide videre ut i Nidelven, for å gi plass til enda flere frokostgjester. I tillegg fikk vi to nye og flotte møterom under de nye restaurantene. Disse har også beliggenhet, samt utsikt rett ut i Nidelven, og med kapasitet opp mot 100 konferansegjester pr. møterom, som begge også kan deles i to, sier Vassdal.

– En viktig nyhet er også et nytt og meget flott trimrom. Vi hadde før et trimrom som var litt bortgjemt i et møterom uten vinduer. Vi vet at våre gjester verdsetter godt mat, men at de også ønsker å opprettholde fokus på trening og helse under hotelloppholdet her. Derfor bygget vi et helt nytt trimrom over konferansebaren vår, også dette rommet med fantastisk utsikt rett ut i Nidelven.

Prikken over i`en er at vi i disse dager, når julebordsesongen starter, har ferdigstilt Broen Bar. Denne er også er totalrenovert, samt ikke minst så har vi nå fått på plass et fullverdig og moderne a la carte kjøkken. Re-åpningen av Broen Bar ble selvfølgelig markert med en ny og spenstig barmeny, og responsen har ikke latt vente på seg. Både våre ansatte og gjester er strålende fornøyd med vårt nye tilbud, avslutter Kjetil Vassdal.