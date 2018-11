SCANDIC OVERTAR ALEXANDRA I MOLDE

Fra 1. januar 2019 overtar Scandic Hotels driften av Hotel Alexandra i Molde. Hotellet ligger sentralt i byen, like ved havnen og med utsikt utover Romsdalsfjorden.

– Jeg er stolt over at dette ærverdige hotellet blir en del av Scandic-familien og at vi styrker vår tilstedeværelse i Molde og på Nord-Vestlandet, som er et viktig område for Scandic. Med overtagelsen av Hotel Alexandra, sammen med vår eksisterende kapasitet på Scandic Seilet, blir det enklere enn noen gang å avholde store kurs og konferanser i vakre Molde, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

Alexandra åpnet i 1883, de senere årene er hotellet blitt renovert, men særpreget er ivaretatt, og det vil det fortsatt bli.

– Sammen med huseier Pandox, vil vi investere ca. 30 millioner kroner i renovering i forbindelse med overtagelsen. Rom, bad og tekniske installasjoner prioriteres, men hotellets originaliteter, som «de gamle Stuene», vil bestå. Det er viktig for oss å beholde og bevare hotellet som et sentralt samlingspunkt i Molde, sier Steen-Mevold.

Hotellet har 165 rom og hele 14 møterom som kan brukes til konferanser, selskaper og arrangementer.

– Når vi åpner hotell nummer to i Molde, får vi en etterlengtet større romkapasitet, som vil gjøre det mer sømløst og mer attraktivt å legge store konferanser til byen. Fra før har vi god konferansekapasitet på Scandic Seilet med byens storstue, Bjørnsonsalen, og nå får vi også ytterligere 14 nye møterom som bidrar til større fleksibilitet for arrangører av møter og konferanser, sier Steen-Mevold.

Hotelldirektør for Scandic Seilet, Vanja Langsåvold Braute, gleder seg til åpningen av det nye hotellet.

– Scandic Alexandra Molde vil styrke både oss og hele Molde by. Vi på Scandic Seilet ser frem til et tett og godt samarbeid, særlig med å trekke flere større arrangementer til byen, sier hun.

Overtar alle ansattforpliktelser

I dag er Hotel Alexandra en del av Nordic Choice Hotels og eies av Pandox.

– Dette blir vårt 16. hotell i Norge som vi drifter og som Pandox eier eller opererer. Vi overtar alle forpliktelser overfor de ansatte, og ønsker dem hjertelig velkommen til Scandic-familien, sier Steen-Mevold.

– Vi er svært fornøyd med å få inn Scandic som ny operatør for Hotel Alexandra, og vi ser frem imot å videreutvikle hotellet sammen. Scandic og Pandox har en lang historikk, og vi samarbeider godt på hotelleiendommer i hele Norden, sier Erik Hvesser, Senior Vice President og Director of Property Management Nordics i Pandox.