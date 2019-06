SCANDIC OVERTAR RADISSON BLU ROYAL STAVANGER

Scandic Hotels skal overta driften av Radisson Blu Royal Hotel Stavanger. Ved overtagelse vil hotellet skifte navn til Scandic Royal Stavanger. Scandic trer inn i et langsiktig leieforhold med gårdeier, Royal Stavanger Hotel AS.

– Jeg er stolt og glad for at gårdeier har betrodd oss oppgaven med å drifte et av Stavangers viktigste og mest sentrale hoteller. Dette blir vårt sjette hotell i Stavanger-regionen, et stort satsingsområde for oss, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

I 2018 økte antall solgte rom med over åtte prosent i Stavanger, nest mest i Norge. For Scandic er det naturlig å utvide satsingen i regionen med et stort sentrumshotell.

– Historisk har dette vært et av de viktigste hotellene for forretningsreisende i byen, men vi tror også Stavanger kommer til å ha et stadig sterkere turistmarked i årene som kommer. Med svært god beliggenhet, og ekstremt profesjonelle ansatte, posisjonerer vi oss godt for den fremtidige veksten i byen, forteller Steen-Mevold.

Hotellet har lenge vært ansett som en talentfabrikk, og Steen-Mevold kan fortelle at de ansatte blir invitert med over som en del av virksomhetsoverdragelsen 1. oktober.

Scandic vil ivareta den sterke posisjonen Radisson Blu Royal Hotel Stavanger har blant norske og utenlandske forretningsfolk.

– Hotellet er hjemmet til mange som jobber i regionen, både i og utenfor oljebransjen. Vi i Scandic er opptatt av å videreføre hotellets gode servicenivå og vi vil tilby førsteklasses konferanselokaler, sier distriktsdirektør Vest, Asle Prestegard.

Etter overtagelse planlegger Scandic modernisering av både kjøkken og restaurant.

Hotellet har 215 rom og 4 konferanserom, hvorav det største konferanserommet har plass til opptil 100 gjester. Hotellet har også eget treningssenter og spa med barnevennlig hotellbasseng, badstue og boblebad.