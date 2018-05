SCANDIC SATSER PÅ URBAN BIRØKT

Det er vår og høysesong for bipollinering – også i bybildet. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og bier er en viktig del av satsingen på urbant landbruk. Dessverre er biedød en vedvarende trussel. Det ønsker Scandic å bidra til å endre på ved å legge til rette for mange nye «innbyggere» i hovedstaden.

– En tredjedel av all mat vi spiser er avhengig av bier for pollinering, og bienes innsats er livsviktig for både mennesker og dyr, sier birøkter Alexander Du Rietz.

Tidlig tirsdag morgen sjekket derfor nesten en halv million summende hotellgjester fra Hadeland inn på taket av Scandic Vulkan. Gjestene er honningproduserende bier som gjennom sommeren skal jobbe flittig for alle Scandics hoteller i Oslo.

Initiativet tas god imot av byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, som selv sto for den offisielle åpningen.

– Dette initiativet er vinn-vinn for hotellene og for Oslo. Det er et viktig bidrag for biebestanden og pollineringene i Oslo, samtidig som gjestene på Scandic får ekstremt kortreist honning. Jeg vil gjerne oppfordre også andre næringsaktører, som har ledig plass på taket, til å etablere bikuber eller bie- og humlehotell. Det er et viktig bidrag til markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad neste år, sier Berg.

– Cirka 300 kilo urban og svært kortreist honning håper vi biene i de syv bikubene vil produsere i løpet av en sesong. Det er nok til at alle våre 19 hoteller i Oslo og omegn vil dekke honningbehovet vi har til hotellfrokosten, sier distriktsdirektør for Scandic i Oslo, Niklas Mikael Lindström.

Biene flyr hovedsakelig i en radius på tre kilometer fra kubene, og tar til seg pollen fra hovedstadens trær, planter og vekster. Birøkter Du Rietz er ikke ukjent med urbane bigårder.

– Honning produsert midt i hovedstaden har en like høy kvalitet som honning produsert andre steder i landet, men den urbane Oslo-honningen skiller seg fra annen sommerhonning ved at den er mer tyktflytende, med en mild honningsmak og med et hint av mint, sier Du Rietz.

Lar humla suse på Solli

I Norge finnes det 208 ulike arter bier, hvorav det kun er én art som er tam – den honningproduserende bien. Ville bier, som også inkluderer humler, spiller også en svært viktig rolle i jobben med å pollinere. På taket av Scandic Solli midt i Oslo sentrum vil det bli satt opp egne humlehoteller som inviterer byens ville humler til å sjekke inn.

– I Scandic er vi opptatt av en bærekraftig drift, og bigårder og humlehotell er bare noen av de mange bidragene vi gjør for en positiv påvirkning på våre nærmiljøer, sier Lindström, som gleder seg til at gjestene ved Oslo-hotellene kan starte dagen med den søte smaken av egenprodusert honning.

Bilde: Fra venstre: Alexander Du Rietz (birøkter), Lan Marie Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo) og Niklas Lindström (distriktsdirektør Scandic Oslo).