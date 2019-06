SCANDIC SATSER STERKT I KØBENHAVN

Scandic Hotels har per i dag ti hoteller i drift i København, og vil styrke sin posisjon ytterligere i kommende år. De har planer om å åpne fire nye hoteller i København-området mellom 2019 og 2021. Hotellene vil få mer enn 1300 rom tilsammen. Hotellmarkedet i København er i vekst og har historisk høyt belegg. Byen er en av Nord-Europas største byer for messer og konferanser, med et voksende fritidssegment.

Det nyeste prosjektet av de fire planlagte hotellene, er et nytt hotell i Nørreport i København sentrum, som Scandic skal drifte. Hotellet vil ha omtrent 100 rom og skal åpne i 2020. Nørreport er et av de mest attraktive områdene i sentrum av København. Det nye hotellet vil ha en sentral beliggenhet, like utenfor Nørreport stasjon. Hotellets design vil være inspirert av boutique hotell, med en restaurant og en skybar med fantastisk utsikt over København by. Det er ATP Ejendomme som eier bygget, som i dag brukes som kontorlokaler.

– Nørreport har lenge vært et ettertraktet område med relativt få hoteller. Det nye hotellet vil være et fantastisk tilskudd til vår hotellportefølje i København. Det innovative designet vil virkelig skille seg ut, og vi gleder oss til åpningen, sier Søren Faerber, administrerende direktør i Scandic Danmark.