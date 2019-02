SCANDIC SJØLYST FÅR 40% FLERE ROM OG 700 KVM KONFERANSEFASILITETER

Scandic Sjølyst bygges nå om til et nytt og større hotell. Sparebank1 eier bygget og Scandic Hotels drifter hotellet på Skøyen i Oslo, som hotell-entreprenørselskapet SBA AS nå totalrenoverer den opprinnelige delen av.

Scandic Sjølyst ligger strategisk plassert i Karenslyst Allé, selve hovedpulsåren på Skøyen i Oslo. Området vil bli et enda viktigere trafikknutepunkt fremover, og nye næringseiendommer og mange boliger er under oppføring. Nå investerer man betydelig for å optimalisere verdiskapningen i hotellet, og for å sikre ønsket posisjon gitt veksten i området.

– Vi er stolte og ydmyke over tilliten både Sparebank1 og Scandic viser ved å gi oss oppgaven med å transformere konstruksjonen, innsiden og fasaden på det opprinnelige hotellet. På Scandic Sjølyst-prosjektet får vi nå god bruk for kompetanse og erfaring fra andre prestisjeoppdrag i inn- og utland, sier adm. direktør Roar Ingdal i SBA AS.

Ett hotell – tre del-prosjekter

SBA skal først fjerne det eksisterende bæresystemet i første og annen etasje, og deretter etablere et nytt. Så skal de to etasjene bygges helt om. 80 prosent av arealet i disse etasjene blir ny lobby, restaurant og bar for hotellet. I tillegg skal det bygges en restaurant i to etasjer som blir åpen for alle. Dernest skal SBA total-rehabilitere 155 rom og bad, samt tilhørende korridorer. Det tredje delprosjektet er en helt ny fasade. Alle vinduer i hele bygget skal også byttes, og første og annen etasje skal hel-glasses. I tillegg blir det montert balkonger mot Sjølyst plass på rommene i 6. og 7. etasje. Det skal også etableres en uteservering i «bakgården» mot Sjølyst Plass, som ligger skjermet for Karenslyst Allé. Her er Sparebank1 byggherre.

Får 40 prosent flere hotellrom

– Det 25 år gamle bygget strippes ned til betongen og blir totalforvandlet. De nye løsningene vil passe hotellet og omgivelsene mye bedre. Det er en betydelig investering, men det å få et flunkende nytt hotell i et område med så høy aktivitet og vekst, er en unik mulighet, sier Scandics Wendel Holdener, director of technical services Norway. I tillegg til det opprinnelige hotellet, innlemmes nabobygget i nye Scandic Sjølyst. Det er allerede pusset opp, og holder åpent nå som SBA renoverer det opprinnelige hotellet. – Den samlede rom-kapasiteten økes fra 217 til 305 rom, i tillegg får vi 700 kvadratmeter konferanse-fasiliteter. Det tilbudet finnes ikke i denne skalaen på Skøyen i dag, sier Holdener.

Det er Arkitektene AS som har tegnet nye Scandic Sjølyst, og interiørarkitekter er RISS samt Krook & Tjäder.

Illustrasjon: Arkitektene AS