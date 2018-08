SCANDIC SKAL ÅPNE TRONDHEIMS STØRSTE HOTELL

Scandic Hotels befester sin sterke posisjon i Trondheim og åpner det som vil bli det største konferansehotellet utenom Oslo-området, med 425 rom og konferansefasiliteter på 3500-4000 kvm. Hotellkjeden har inngått en langsiktig leieavtale med Bane NOR Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom om å drifte et nytt hotell som bygges i bydelen Nyhavna. Scandic åpner etter planen dørene til det nye hotellet i 2022.

– Det er en glede å kunne annonsere at vi skal åpne det som blir Trondheims største hotell. Vi ser frem til å styrke vår posisjon i Trondheim ytterligere, og ikke minst å bidra til å skape et nytt og spennende miljø i bydelen Nyhavna, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Scandic er allerede godt representert i Trondheim med Scandic Nidelven, som nylig er utvidet og kan skilte med Norges beste frokost. Scandic Lerkendal, som åpnet for fire år siden. Scandic Solsiden, Scandic Bakklandet og Scandic Hell ved Værnes, som pusses opp i disse dager for nesten 100 millioner kroner. Scandic har utviklet seg sterkt i Norge de siste årene og er en av landets største leverandører av konferanse- og møtetjenester. Med det nye konferansehotellet befester hotellkjeden sin posisjon ytterligere.

Ruster Trondheim for de store konferansene

Trøndelag er en viktig region for Scandic. Når det nye konferansehotellet åpner, blir det Scandics sjette hotell i Trondheim med Værnes. Det nye hotellet får 425 rom, gode treningsfasiliteter, flere restauranter og barer, i tillegg til byens største møte- og konferansearealer på inntil 4000 kvm, med største sal på over 1500 kvm.

– Det innebærer at Trondheim blir rustet til å ta imot flere virkelig store konferanser og kongresser som i dag gjerne legges til Oslo eller Gardermoen, sier Steen-Mevold.

Hotellmarkedet i Trondheim er i vekst, og hotellovernattingene har økt med nesten 115 prosent de siste ti årene. Scandic-sjefen er imidlertid skråsikker på at hotellet vil bidra til å trekke enda flere reisende til Trondheim og Nyhavna og skape positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Nyhavna en ny bydel under utvikling

– Ved å etablere et stort og flott hotell er vi sikker på å gi byutviklingen i den nye bydelen et løft, ved å skape en attraktiv møteplass for byens befolkning, samt for tilreisende. Vi ser dessuten en klar tendens i markedet til at flere konferansegjester trekker inn til de store byene. Trondheim er en by med stort potensiale som konferansedestinasjon, blant annet på grunn av byens beliggenhet «midt» i landet og med gode flyforbindelser til øvrige landsdeler, sier Steen-Mevold.

Med en sentral beliggenhet i nærheten av Trondheims havn og som byens største konferansehotell, blir det nye Scandic-hotellet en sentral møteplass for både fritidsreisende og konferansegjester. Hotellet vil ligge rett ved både tog- og busstasjon, med kun 5 minutters gangavstand fra Nedre Elvehavn, også kjent som «Trondheims Aker Brygge», hvor man finner både kjøpesenter, butikker, restauranter og kafeer.

Det er Bane NOR Eiendom som utvikler hotellet sammen med Utstillingsplassen Eiendom. Arkitekt er Narud Stokke Wiig. Det er kun tre måneder siden Scandic kunngjorde et annet nytt hotellprosjekt sammen med Bane NOR Eiendom, Scandic Voss.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss. Nyhavna har potensial for å bli en levende og attraktiv bydel i Trondheim, og et flott, nytt hotell her vil gi byutviklingen en «flying start». Vi er meget fornøyd med at det er Scandic som skal drive det nye hotellet. Scandic er en av de ledende aktørene i hotellmarkedet og har lang erfaring med å drive store, sentralt beliggende hoteller, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Scandic og Utstillingsplassen har tidligere jobbet sammen om utvikling av flere nye hoteller, og gründer av Utstillingsplassen, Terje Haugan, er svært tilfreds med å delta i utviklingen av et nytt storhotell i Trondheim.

– Hele Nyhavna-området er det neste store transformasjonsområdet sentralt i Trondheim, og Utstillingsplassen deltar også i utviklingen av nærmere 1000 nye boliger i bydelen, sier han.

Bilde: Trondheim Havn