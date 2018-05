SCANDIC SKAL DRIVE NYTT HOTELL PÅ VOSS

Scandic Hotels har inngått en avtale med Bane NOR Eiendom og Odfjell Eiendom om å drifte et nytt hotell på Voss. Når Scandic Voss åpner dørene i hjertet av Voss sentrum i januar 2020, blir det bygdas største hotell med 216 rom og møtefasiliteter for 350 personer.

– Vi er veldig glade for å annonsere at vi åpner et splitter nytt hotell på Voss. Med kort vei til Bergen og fantastiske friluftsmuligheter, er Voss et perfekt samlingspunkt for både forretnings- og fritidsgjester, sier administrerende direktør Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

Vestlandet er en viktig region for Scandic og hotellkjeden har utviklet seg sterkt i denne landsdelen de siste årene. Når Scandic Voss åpner, blir det Scandics 9. hotell bare i Hordaland. Voss utmerker seg som et område med solid vekst, hvor hotellovernattingene økte med 11 prosent i 2017. Dessuten ligger Voss i nærheten av Flåm og vakre Nærøyfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste.

– Vestlandet er et svært viktig satsingsområde for Scandic. Med det nye hotellet på Voss, befester vi posisjonen vår ytterligere som den ledende hotellkjeden i vest, og kan imøtekomme den voksende etterspørselen fra gjestene. Særlig stor er interessen blant utenlandske turister, disse står i dag for 52 prosent av overnattingene på Voss, sier Steen-Mevold.

Høysesong sommer som vinter

Voss er en populær destinasjon for friluftentusiaster både sommer og vinter. Om sommeren arrangeres den populære Ekstremsportveko, og som Vestlandets skimetropol, tiltrekker Voss seg turister fra både Bergen og utlandet. Som nærmeste nabo vil hotellet få en splitter ny gondolbane, som skal frakte gjester, nærmest fra hotelldøra, til skibakkene og fjellet. Gondolens toppstasjon vil ligge på 820 meter over havet og turen til fjells tar under syv minutter. Gondolen vil gjøre Voss til en enda mer attraktiv friluftdestinasjon, uansett årstid.

Ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb, gleder seg til at økt hotellkapasitet skal løfte Voss ytterligere som et attraktiv reiselivsdestinasjon.

– Gjennom det nye hotellet vil Voss i enda større grad utmerke seg som et helårsreisemål. Med merkevaren Voss i ryggen, med vår unike plassering midt mellom Hardanger- og Sognefjorden, og med enda større hotellkapasitet, vil nye markeder åpne seg, sier Ringkjøb.

– Voss har et spennende utviklingspotensial og vi gleder oss til å være med på reisen sammen med lokalbefolkningen. Vår ambisjon er å bidra til å trekke enda flere turister til Voss og skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i form av arbeidsplasser og verdiskaping, sier Steen-Mevold.

Det er Dark arkitekter som har tegnet hotellet. De har hentet inspirasjonen fra gammel, vestlandsk byggeskikk og materialbruk, men hotellet vil likevel fremstå som moderne. Det vil bli utstrakt bruk av stein og tre, begge miljøvennlige og klimanøytrale materialer. Bane NOR Eiendom og Odfjell Eiendom AS er utbyggere.