SCANDIC SJØLYST FERDIG TOTALRENOVERT OG MED 88 NYE ROM

Etter en omfattende renovering og utvidelse, gjenåpner Scandic Sjølyst i splitter ny drakt. Hotellet kan skilte med 88 nye rom, en stor kurs- og konferanseavdeling og et helt nytt restaurantkonsept.

– Med nye Scandic Sjølyst gleder vi oss til å kunne tilby et topp moderne hotell i fantastiske omgivelser på Skøyen. Hotellet har en unik beliggenhet, med kort vei til både Oslo sentrum og naturopplevelser på Bygdøy, med kun 200 meter fra Flytoget. Målet er at hotellet blir et samlingspunkt for både tilreisende og lokalbefolkningen, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

– Jeg har gledet meg enormt mye til å kunne tilby nye tjenester og fasiliteter til et bredere publikum. Vi har holdt på med dette prosjektet i over to år, og det er helt fantastisk å se at hotellet nå fremstår som helt nytt. Scandic Sjølyst er ikke bare et hotell, det skal være en møteplass for alle på Skøyen, sier Theodor von Porat, hotelldirektør på Scandic Sjølyst.

Etter utvidelsen kan Scandic Sjølyst skilte med 305 rom, hvor av 88 rom er helt nye. Hotellet er utvidet med hele 5000 kvadratmeter og tilbyr nå et helt nytt møte- og konferansesenter.

– Det er mange store bedrifter i området som etterspør rom, så vi visste at det var et behov for økt kapasitet, både når det gjelder forretningsreisende og innen ferie og fritid. Det var dessuten mange bedrifter som etterspurte møte- og kurslokaler, og nå hadde vi en fin mulighet til å kunne tilby dette, sier von Porat.

Nytt restaurantkonsept med lokal tilhørighet

Scandic Sjølyst har også benyttet anledningen til å fornye mat- og drikkekonseptet til glede for både hotellets gjester og de som bor i området. I andre etasje er det kommet en ny restaurant, hvor Scandics prisbelønte frokost serveres. Med plass til over 200 gjester serveres det også lunsj og middag til større selskaper.

Hele hotellets første etasje er bygget om til en spennende à la carte restaurant, som har fått navnet Skabos Hage. Tidligere holdt nemlig Skabos Jernbanevognfabrikk til på tomten der hotellet nå ligger.

– Før i tiden var Skøyen et industriområde og vi ønsket å gi et anerkjennende nikk til lokalhistorien. I restaurantens interiør kan man se tydelig spor etter industrihistorien, med teglsteinsbord og åpen himling med synlige rør. Restauranten bærer også preg av nærheten til naturen med bruk av farver og planter. Det er gøy å ha en historie å fortelle og vi ønsket også å ta den med oss inn i maten, som er inspirert av det grønne og kortreiste. Vi håper å bli et naturlig samlingspukt for de som bor her på Skøyen og at restauranten blir et sted hvor man kommer for å spise eller hygge seg på kvelden, avslutter von Porat.