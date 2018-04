SCANDIC SPANDERER HOTELLFROKOST PÅ STRANDRYDDERE

Lørdag 5. mai går den offisielle Strandryddedagen av stabelen, en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent. Scandic tilbyr Norges beste hotellfrokost gratis til store og små strandryddere i hele landet. Målet er å gi strandrydderne en kickstart på dagen og bidra til å samle inn ekstra mye søppel.

– Strandryddedagen er et fantastisk initiativ som endrer holdninger og reduserer forsøpling av naturen. I fjor deltok hele 48.000 nordmenn på ryddeaksjonen. Vi vil bidra til nok et knallår og ønsker velkommen til en energirik start på dagen hos oss, sier administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

Dette er ikke første gang Scandic-hoteller engasjerer seg i Strandryddedagen. I 2017 «adopterte» de ansatte på Scandic Fornebu strender i sitt nærområde, og funnene her sjokkerte hotelldirektør Toril Flåskjer.

– I fjor plukket vi hele 86 kilo søppel på bare noen få timer. Mange av våre medarbeidere stiller opp i år også, og med gratis frokost til strandryddere, håper vi også mange andre finner veien til Scandic Fornebu for en givende dag, der man kan gjøre en liten innsats for å bekjempe et lokalt- og globalt miljøproblem.

Engasjementet mot forsøpling av naturen øker stadig i hele landet. Ifølge Hold Norge Rent er det allerede registrert 25.000 flere frivillige så langt i 2018 enn i hele 2017. Scandic håper deres tiltak med gratis frokost på Strandryddedagen vil inspirere enda flere til å bli med. 25 hoteller deltar, fra Kristiansand i syd til Alta og Vadsø i nord.

– Vi i Scandic er opptatt av å ta vare på miljøet, og ikke minst gjøre det enkelt for gjestene å være miljøvennlige. Sammen med gjestene reduserte vi matsvinnet på hotellene med 85 tonn i 2017, en nedgang på over 9 prosent fra året før. Nå vil vi legge til rette for at enda flere er med og rydder søppel på Strandryddedagen. Vi serverer derfor gratis frokost og deler ut avfallssekker. Jobber vi sammen får vi til mye mer, sier Steen-Mevold.

scandichotels.no/strandryddedagen

Bilde: Strandryddere fra Scandic Fornebu på fjorårets aksjon.