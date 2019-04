SCANDIC SYV SØSTRE I SANDNESSJØEN GJENÅPNER

6. mai gjenåpner Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen. Scandic Hotels skal drifte hotellet, og sammen med gårdeier, vil de markedsføre skjulte skatter på Helgelandskysten og trekke flere reisende til en region med unike turmuligheter.

Den nye delen av Scandic Syv Søstre er moderne med flotte rom og suiter. Den eldre delen av hotellet skal gårdeier pusse opp for 10-15 millioner kroner.

– Med sin fantastiske utsikt over Dønnamannen, De Syv Søstre og fjorden, har hotellet en unik beliggenhet på Helgelandskysten. Vi ser et stort potensial i å trekke flere reisende hit, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

– Vi ønsker å styrke Sandnessjøen som destinasjon. Samarbeidet med kommunens Kulturbad, i direkte tilknytning til hotellet, blir avgjørende. Med flere store kinosaler, bade- og svømmeanlegg, bibliotek og kunstutstillinger, løfter det Scandic Syv Søstre til mye mer enn bare et hotell, det blir en destinasjon som kan huse opp mot 600 personer, sier Steen-Mevold.

I tett samarbeid med lokalt næringsliv vil vi bygge byen, plassert midt mellom Bodø og Brønnøysund, som en attraktiv destinasjon for både ferie- og fritidsreisene og kurs- og konferansegjester, hele året.

I ansettelsesprosessen på det nye hotellet har vi vært opptatt av å rekruttere lokale krefter.

– Vi har ansatt dyktige medarbeidere med et brennende engasjement for hotellet, Sandnessjøen og regionen generelt. Nå jobber vi på spreng med å få på plass en lokal ledergruppe. Vi gleder oss til åpning med denne fantastiske gjengen, sier Christian Fr. Sandberg, som leder etableringen fra gårdeiers side.

Hotelleiendommen og driftsselskapet eies av H-2 Eiendom AS (90%) og CF Eiendom (10%). Edgar Haugens Ragde Eiendom AS og Ola Emil Heggsets Breidablikk Eiendom AS eier H-2 Eiendom AS, mens Christian Sandberg eier CF Eiendom.